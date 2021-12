Lukaku muestra su informidad por falta de minutos en el Chelsea

El atacante belga Romelu Lukaku expresó su disconformidad por no tener la regularidad deseada en el Chelsea de Thomas Tuchel.

En una entrevista con Sky Sport, el delantero afirmó que están en forma para luchar por un puesto, pero que el entrenador Tuchel decidió cambiar el sistema táctico del equipo.

"No estoy contento con la situación, eso es normal. Creo que el técnico eligió jugar con otro dibujo táctico, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. No estoy contento con la situación, pero soy un trabajador y no voy a tirar la toalla", comentó Lukaku.

​Además, el jugador aprovechó la entrevista para hacerle un guiño al Inter de Milán de Italia, club en el que fue protagonista tras ganar el título.

"Antes que nada, quiero pedirle perdón a los hinchas. La manera con la que me fui debió ser distinta. En el fondo de mi corazón espero regresar al Inter y no hacerlo al final de mi carrera, sino a un nivel todavía bueno, para apuntar a ganar más", añadió.

Y agregó: "Siempre dije que tengo al Inter en el corazón y espero de verdad volver a jugar allí. Estoy enamorado de Italia y es el momento de contarle a la gente lo que pasó de verdad, sin hablar mal de nadie, porque no es mi estilo".

El futbolista ha militado en 13 partidos y 826 minutos en la Premier League. Ha concretado cinco anotaciones.