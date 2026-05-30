Luis Enrique: "Ha costado Dios y ayuda, pero París está con la flor"

"Ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor...", comentó Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain, a la televisión Movistar, tras renovar el título en la Liga de Campeones al batir al Arsenal en los penales en el Puskas Arena de Budapest.

Estos fueron los comentarios de Luis Enrique:



Preparación de los penales:



"Cuando uno llega a los penales, depende de la calidad de los jugadores, de los porteros, no es suerte... Una tanda no cambia la actuación del PSG o del Arsenal..".



Frustración en la primera parte:



"En primer lugar cuando juegas contra el Arsenal, si intentas ir por el carril central estás muerto, en la primera parte fuimos demasiado por la frustración del gol. En la segunda mejoramos. Estamos acostumbrados a jugar contra equipos replegados pero esto es otro nivel".



¿Más importante que la primera Champions?



"La primera Copa fue histórica, la segunda lo será más, PSG necesitaba meterse en el grupo de los mejores equipos, ahora estamos ahí, con una manera de jugar".



¿Le molestaron las pérdidas de tiempo?



"Cada uno en el fútbol intenta llevar el partido a su sitio, a lo que es más fuerte, nosotros entendemos que cuando más tiempo efectivo hay, mejor para nosotros, pero todo es respetable. Ellos han hecho una temporada incréible".



¿Cómo mantener la motivación?



"Estos jugadores son diferentes, los tengo que parar de entrenar, cuando alguien disfruta de lo que hace, no tiene ningún mérito para mí... Este equipo va a competir el año que viene".

