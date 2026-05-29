Luis Enrique compara al PSG y Arsenal: “Son dos ideas que se parecen”

Budapest, Hungría | El entrenador español del PSG, Luis Enrique, afirmó este viernes que tanto su equipo como el Arsenal representan "dos ideas que se parecen, pero con esquemas diferentes", en la antesala de la final de la Champions League.

Aunque el conjunto parisino llega como el máximo goleador del torneo con 44 tantos y los Gunners de Mikel Arteta como la defensa menos vencida, con apenas seis goles recibidos en 14 partidos, el técnico español considera que existen más similitudes que diferencias entre ambos equipos.

"Diría que más que dos ideas diferentes, son dos ideas que se parecen, pero con esquemas diferentes, porque ellos son un equipo que también marca goles y nosotros somos un equipo que también defiende bien, aunque lo hacemos por caminos diferentes", declaró el asturiano en conferencia de prensa en el Puskas Arena de Budapest.

Luis Enrique también consideró que el Arsenal fue un justo campeón de la Premier League.

"Fue el mejor equipo y el más consistente", afirmó.

El técnico del PSG explicó que el cuerpo técnico ha estudiado ampliamente al rival.

"Hemos tenido tiempo de analizar al rival, lo conocemos bien, hemos jugado contra ellos las dos últimas temporadas. Siempre hay detalles que mejorar, pero es importante saber gestionar una final. Uno nunca sabe cuándo va a volver a una final", declaró.

Luis Enrique podría conquistar su tercera Champions League y la segunda consecutiva como entrenador del conjunto parisino.

“Superar el ruido”

"Buscamos mantener la concentración en lo importante, no tanto escribir la historia, sino seguir siendo uno de los mejores equipos del mundo y de Europa", añadió.

El entrenador también defendió el recorrido del PSG en esta edición del torneo.

"Seríamos un justo campeón porque no ha habido equipo con peor calendario. Eso nos ha permitido crecer. Espero que mañana sea una fiesta del fútbol y que gane el equipo que juegue mejor", señaló.

Para el técnico español, conquistar nuevamente la Champions sería una motivación aún mayor que levantarla por primera vez.

"Ganar por primera vez la Liga de Campeones puede ser algo potente como motivación, pero ¿saben qué es aún más potente? Ganarla dos veces seguidas", comentó.

Luis Enrique incluso dejó entrever que considera favorito al conjunto parisino.

"Una final siempre es difícil, pero creo que hay un favorito", dijo entre sonrisas.

Consultado sobre la goleada 5-0 ante el Inter de Milán en la final del año pasado, reconoció que aquel resultado fue excepcional.

"Lo del año pasado fue una excepción. No era la diferencia real entre PSG e Inter, pero el fútbol es así", admitió.

El entrenador español también habló sobre la presión constante que rodea al club parisino.

"Alrededor de un equipo como el PSG siempre hay mucho ruido. Si uno pierde un partido, aunque haya ganado mucho, siempre hay ruido", explicó.

"Para ser jugador del PSG hay que estar preparado para superar ese ruido. Hemos demostrado en las tres últimas temporadas que somos un equipo que juega y compite con mucho placer y con constancia", concluyó.