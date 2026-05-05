Luis Díaz y Olise impulsan la remontada del Bayern ante el PSG en Champions

Múnich, Alemania | ¿Será capaz el Bayern Múnich de remontar ante el PSG en semifinales de la Champions League, tras el 5-4 de la ida? La respuesta llegará este miércoles en la vuelta y dependerá de su estrella Harry Kane, pero también de sus dos socios ofensivos: Luis Díaz y Michael Olise.

Ambos brillaron en el primer duelo en el Parque de los Príncipes, generando peligro constante y firmando un gol cada uno.

El brasileño Marquinhos y el ecuatoriano Willian Pacho, centrales del PSG que habían rendido a altísimo nivel en cuartos de final ante el Liverpool, sufrieron ante la velocidad de ese dúo que la prensa ha bautizado como “Oliaz”.

Con marcajes individuales, los espacios en la ida fueron amplios y ahí Díaz y Olise marcaron diferencias, algo que Luis Enrique deberá tener en cuenta para defender en Múnich la ajustada ventaja lograda en París.

“¿De dónde salen?”

El técnico español ya tenía antecedentes: en noviembre, Luis Díaz fue el verdugo de su equipo con un doblete en la victoria 2-1 en París, durante la fase regular de esta misma Champions League.

La pasada semana, el colombiano firmó el 5-4, un tanto clave para el Bayern de cara a la vuelta, culminando una reacción del campeón alemán, que llegó a estar 5-2 abajo y logró recortar distancias con los dos últimos goles del partido.

“Esos dos extremos, Luis Díaz y Olise… ¿pero de dónde salen esos jugadores? Nos ha costado mucho contra ellos”, admitió Luis Enrique tras la ida, en la que perdió por lesión al lateral Achraf Hakimi, baja para la vuelta.

“No espero un partido muy diferente en Múnich, un estadio que nos trae buenos recuerdos”, añadió, en referencia a la conquista de su primera Champions League la temporada pasada, tras golear 5-0 al Inter de Milán en la final.

Luis Díaz es pieza clave para Vincent Kompany y sus cifras lo respaldan: ha participado directamente en 47 goles esta temporada, con 26 tantos y 21 asistencias.

En la Champions suma siete goles y cuatro asistencias, confirmando su peso en los momentos decisivos.

En semifinales de la Copa de Alemania ante el Bayer Leverkusen también fue determinante, anotando en la victoria tras el tanto inicial de Harry Kane, líder ofensivo del equipo con 54 goles en todas las competiciones.

Un pequeño “Zizou”

El tercer nombre del ataque del Bayern es Michael Olise, una de las grandes revelaciones de la temporada 2025-2026 en el Allianz Arena.

El atacante francés, nacido en Londres, suma 21 goles en todas las competiciones, pero destaca especialmente como asistente, con 31 pases de gol.

En la Champions League también ha asumido protagonismo con cinco goles y siete asistencias.

“Igual no nos estamos dando cuenta de lo que estamos viendo, es un jugador fuera de serie”, afirmó el exfutbolista francés Christophe Dugarry a RMC Sport tras el partido de ida.

“Creo que hay algo de Zinedine Zidane en él, por su forma de moverse, controlar el balón y su visión de juego”, añadió.

Todo esto ocurre en un año de Mundial, al que Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane aspiran llegar tras conquistar por primera vez la Champions League, aunque para ello el Bayern necesita una remontada ante el poderoso PSG de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.