Los octavos de Concachampions, el primer intento de Messi por cantar 900 goles

La ida de los octavos de final de la Concachampions, que se disputará entre martes y jueves, puede resultar histórica. Todo depende de Lionel Messi, quien tiene su primera oportunidad de celebrar su gol 900.

La posibilidad de que el astro argentino llegue -o cruce- a aquella barrera simbólica aviva el interés en una competición recargada en esta instancia por la entrada en liza de los campeones de la MLS y México, el Inter Miami y el Toluca.

A sus 38 años, en buena forma física e incisivo al ataque, el 10 ha comenzado enchufado la temporada 2026, marcada por el Mundial, con tres goles en igual número de juegos.

El sábado, la luz ámbar de la cuenta histórica de goles de Messi se encendió con el tanto 899, que valió el triunfo del Inter Miami por 2-1 en su visita al D.C. United, según las cuentas de la MLS.

"¿El gol 900 llegará ante Nashville SC? Ahora cada vez que Messi pise la cancha habrá una pregunta flotando: ¿Será hoy?", escribió la liga norteamericana en su portal con miras al duelo del miércoles en el estadio Geodis Park.

¿Dosificar minutos?

El interrogante radica en saber si el argentino Javier Mascherano, entrenador del equipo floridano, alineará a Messi como titular para el juego de ida en casa de Nashville o dosificará sus minutos.

La Pulga suele querer jugar todos los partidos y la Concachampions es la prioridad número uno del club, pero el camino hacia la Copa del Mundo demanda una preparación física especial.

"Somos un equipo que tiene que competir en cada torneo de igual manera, claramente para nosotros la Champions es una competición muy importante y le vamos a dar ese valor, trataremos de llegar lo más lejos posible", dijo el Jefecito.

Pero Mascherano sabe que los caminos de la doble competencia serán largos: "En algún momento tendremos que gestionar los minutos de los jugadores porque jugar cada tres o cuatro días es un desgaste grande".

Para las Garzas, el duelo contra Nashville será su cuarta salida consecutiva ya que los tres partidos que llevan en la MLS fueron de visita.

"Esto es un detalle a tener en cuenta", atajó el DT.

Sube el voltaje.

Una vez celebrada la ronda preliminar de la Concachampions, para los octavos de final han quedado en pie de lucha ocho equipos de Estados Unidos, cinco de México, uno de Canadá, uno de Costa Rica y uno de Jamaica.

Inter Miami, Seattle Sounders, Toluca, Alajuelense y Mount Pleasant se clasificaron directamente a esta fase.

Las Garzas han mutado respecto al torneo anterior por los retiros de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, pero contar con Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Lionel Messi les permite mantenerse como la principal carta de la MLS para contrarrestar el dominio mexicano en el torneo.

Suárez y Messi han sufrido dos eliminaciones en la búsqueda del Inter de su primera corona en la Concachampions: cuartos de final en 2024 y semifinales en 2025.

El contingente mexicano, por su parte, presenta dos clubes en condiciones para aspirar al título: Cruz Azul, que es el campeón defensor de la Concacaf, y Toluca, bicampeón de la liga azteca.

Los Diablos Rojos del entrenador argentino Antonio Mohamed, líderes del Clausura mexicano, tienen como máxima prioridad el campeonato internacional, que nunca han ganado.

"El objetivo número uno es la Concacaf, clasificar a la Intercontinental y al Mundial de Clubes", dijo Mohamed.

Defender la corona.

En su serie de octavos de final, el Toluca tendrá como rival al San Diego FC. La primera parada será el miércoles en California.

Esta será una de las tres eliminatorias de equipos de la Liga MX contra clubes de la MLS, las otras dos son Philadelphia Union contra América y FC Cincinnati ante Tigres.

La Máquina del Cruz Azul retoma la defensa de su título regional ante un rival mexicano: el Monterrey, que busca reconfigurarse con el entrenador argentino Nicolás Sánchez tras la reciente destitución del español Domènec Torrent.

"Estamos en condiciones de poder competir muy bien en ambos frentes", advirtió el argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul, que comparte con el América el primer lugar en títulos de la Concacaf con siete cada uno.

Los partidos de vuelta se disputarán la próxima semana.



