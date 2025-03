Los nombres que suenan para reemplazar al León en el Mundial de Clubes

Hay una cosa clara. León no jugará el Mundial de Clubes. La respuesta de quien ocupará su lugar deja espacio a la interpretación, ya que no hay detalles del ente rector: “FIFA ha decidido no admitir al Club León en la competición y anunciar al club que lo reemplazará a su debido tiempo”.

¿Pero quién debería ocupar la plaza? Los nombres que más suenan son Alajuelense y América.

Los manudos, que iniciaron el reclamo a FIFA por la multipropiedad de los equipos de Grupo Pachuca, aseguran que su lugar en el ranking les da el derecho.

Además, las oncenas de Estados Unidos y México, ya en nómina para la Copa del Mundo, Inter Miami (invitado como anfitrión), Seattle Sounders, Monterrey y Pachuca, completan los cupos de Concacaf en el certamen.

Otro nombre que aparece en la conversación es el América de México, tal y como lo explica el periodista de TV Azteca, David Medrano

LAS OPCIONES

América es el mejor rankeado de Concacaf.

Alajuelense quiere que se elija al mejor club que no sea de la Liga Mx o de la MLS.

FIFA puede elegir al que quiera ya que el reglamento no contempla la forma. — david medrano felix (@medranoazteca) March 21, 2025

Eso sí, en Diario Marca, que titula “Alajuelense, el mejor posicionado para reemplazar a León en el Mundial de Clubes 2025”, hacen la siguiente aclaración.

“Alajuelense es el primer equipo no mexicano o de Estados Unidos en dicho ránking. En caso de que se resuelva con lugar a favor de Alajuelense, no se puede pasar por alto que la FIFA seguiría incumpliendo su propio reglamento, ya que continuaría existiendo la representación de cinco equipos por parte de Concacaf”, añadiendo una hoja más a la polémica.

El mismo Medrano abre una interrogante más.

REGLAMENTO

El reglamento del Mundial de Clubes es claro que no puede haber 2 equipos de un mismo dueño. El problema es que el reglamento se hizo ya con los equipos calificados. El reglamento tampoco deja claro cómo se tiene que elegir al equipo sustituto. — david medrano felix (@medranoazteca) March 21, 2025

Ahora la Liga aguarda la decisión del TAS para tener más claridad de su futuro, pero vale la pena tomar en cuenta lo siguiente.

A la espera de la decisión de la Secretaría General de la FIFA, estos podrían ser algunos de los escenarios posibles:

Que vaya:

-Alajuelense vía art. 11.5: Límite de dos por país para clubes clasificados por confederación.

-Un club de MLS vía art. 11.1: Inter Miami no es un club clasificado por confederación, es anfitrión.

-Un club mexicano vía art. 10.4: Casi de manera discrecional al especificar que la decisión la toma la Secretaría General de la FIFA.

Tampoco se puede dejar por fuera las pretensiones del LAFC y el Philladelphia Union de la MLS, además de que León ya anunció que llevará el caso al TAS.