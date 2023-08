Los millones saudíes que están cambiando el deporte mundial

De acuerdo con The Guardian , los saudíes han gastado 6.3 billones de dólares en contratos deportivos desde el 2021.

“Es casi como si los clubes de fútbol se hubieran convertido en quangos [acrónimo de organizaciones no gubernamental cuasi autónomas] en Arabia Saudí”, afirmó Simon Chadwick, de la Skema Business School de París en una nota de The Economist .

Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia real de Abu Dhabi, e4ncabeza el Abu Dhabi United Group for Development and Investment, dueños mayoritarios del City Football Group, con equipos bajo su sombrilla como Manchester City, New York City FC, Palermo y Lommel SK, entre otros.