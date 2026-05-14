Los desplazados por violencia en Colombia se duplicaron en 2025, dice el CICR

El desplazamiento de personas se duplicó 2025 en Colombia respecto al año anterior, en un contexto de recrudecimiento de la violencia en el país a pocas semanas de las elecciones presidenciales, según el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).



Tras el vacío de poder que dejó la extinta guerrilla de las FARC con la firma del acuerdo de paz en 2016, distintos grupos armados se disputan a muerte las lucrativas rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.



Olivier Dubois, jefe de la delegación del CICR en Bogotá, se refirió a la situación humanitaria en el país como un "drama" que "las cifras no alcanzan a describir", cuando falta poco para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es una tema central.



Al menos 322.688 personas se desplazaron en 2025 mientras "los enfrentamientos armados se intensificaron" en "zonas pobladas o cerca de viviendas" civiles, apunta el documento publicado este martes.



El departamento más afectado fue el Norte de Santander (noreste), fronterizo con Venezuela, donde los enfrentamientos a principios de ese año entre la guerrilla del ELN y los rebeldes de las extintas FARC obligaron a miles de personas a huir de sus casas.



El informe también señala el masivo aumento del confinamiento de personas, una práctica común de los grupos armados que prohíben la movilidad de comunidades enteras.



También subió en un 34% el número de muertos y heridos por ataques con artefactos explosivos como drones, usados habitualmente por guerrilleros contra la fuerza pública y también civiles.



El periodista Mateo Pérez, de 25 años, fue asesinado la semana pasada mientras hacía un reportaje sobre la violencia en una zona rural del departamento de Antioquia (noroeste), crimen que el presidente izquierdista Gustavo Petro atribuye a disidentes guerrilleros que dieron la espalda al acuerdo de paz.



Los rebeldes reconocieron la autoría de un atentado con bomba a finales de abril que dejó 21 muertos en el Cauca, el más mortífero contra civiles de las últimas décadas.



La Cruz Roja afirmó que la población civil fue víctima de "homicidios, desapariciones, amenazas, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, violencia sexual" en zonas con presencia de grupos armados.



En 2025, el CICR registró 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario.

