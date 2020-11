Los derechos humanos de la era Trump, examinados por última vez

Responsables de la administración Donald Trump fueron sometidos el lunes a una serie de críticas en la ONU, sobre los actos de violencia policial o la política de inmigración, durante una revisión del respeto de los derechos humanos en Estados Unidos.



Los representantes de unos 120 países hicieron sus recomendaciones a altos funcionarios que en enero dejarán el lugar al equipo del presidente electo Joe Biden.



"Nuestro compromiso a favor de los derechos humanos está basado en una sólida base de compromiso político y moral a favor de la responsabilidad y la transparencia", dijo Andrew Bremberg, representante de Estados Unidos en la ONU en Ginebra, que llevaba este lunes una mascarilla con los colores de la bandera estadounidense que cubría su larga barba.



Como todos los países de la ONU, Estados Unidos se somete a la Revisión periódica universal, un examen realizado cada cuatro o cinco años por los otros países, sobre los logros o deficiencias en materia de derechos humanos.



De todos los temas, se abordaron los actos de violencia policial contra los negros estadounidenses y otras minorías.



El gobierno estadounidense fue criticado con frecuencia por su política hacia los inmigrantes, uno de los puntos claves de los cuatro años de Trump en la Casa Blanca.



Se hicieron sin embargo pocas referencias a la elección presidencial ganada por Joe Biden, victoria que Donald Trump no reconoce.



Algunos de los países, como Alemania, Rusia o Grecia sí pidieron a Estados Unidos respetar los derechos de los electores.



Pese a la situación muy particular de estar ante interlocutores que están dejando sus puestos, algunos países no restaron importancia al ejercicio.



"El mensaje del Consejo de derechos humanos de la ONU es muy claro", dijo Jamil Dakwar, quien dirige la división de derechos humanos del ACLU, la poderosa organización estadounidense de defensa de derechos cívicos, en un mail enviado a la AFP.



"La administración Biden/Harris debe dar la prioridad a un nuevo compromiso con los derechos humanos internacionales y tomar medidas audaces desde el primer día para revertir las políticas del presidente Trump" que han provocado daños, subrayó.



