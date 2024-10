"Los cinco de Central Park" demandan a Trump por difamación

Cinco hombres injustamente condenados por la violación en 1989 de una mujer en el Central Park de Nueva York presentaron este lunes una demanda por difamación contra el candidato republicano Donald Trump por comentarios que hizo durante un debate presidencial.



La demanda, presentada ante una corte en Pensilvania, acusa al expresidente de hacer comentarios "falsos y difamatorios" durante el debate del 10 de septiembre con su rival, la demócrata Kamala Harris.



Los cinco hombres -cuatro negros y un latino- eran adolescentes cuando fueron acusados de violar y casi matar a una joven blanca que corría por el parque neoyorquino.



Pese a las lagunas de la acusación y de que su ADN no coincidía con el de la escena del crimen, los cinco fueron condenados injustamente y pasaron entre 6 y 13 años en prisión antes de que un violador en serie confesara que había sido el responsable del asalto.



En 2014, Yusef Salaam, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron Brown y Korey Wise recibieron una compensación de 41 millones de dólares por su tiempo tras las rejas.



Durante el debate presidencial, Trump "afirmó falsamente que los demandantes mataron a una persona y se declararon culpables del delito", según la demanda. "Esas declaraciones son falsas".



"Los demandantes nunca se declararon culpables de ningún crimen y posteriormente fueron absueltos de cualquier delito".



Sometidos a largos interrogatorios sin la presencia de abogados, los jóvenes fueron procesados en base a confesiones en las que se acusaban mutuamente y que luego dijeron haber hecho bajo presión.



La demanda también recordó que once días después del ataque de central Park, Trump publicó un anuncio de página entera en cuatro periódicos de Nueva York pidiendo "traer de vuelta la pena de muerte".



Trump se refirió a los "Cinco de Central Park" después de que Harris mencionara ese anuncio durante el debate para ilustrar su argumento de que Trump utiliza el tema racial para "dividir a los estadounidenses".



"Admitieron, dijeron... se declararon culpables", afirmó Trump.



"Y yo dije, bueno, si se declararon culpables, hirieron gravemente a una persona, mataron a una persona en última instancia..."



"Se declararon culpables... después se declararon no culpables", afirmó Trump.



El caso, que dominó los titulares y expuso la discriminación racial en Nueva York, inspiró la miniserie dramática "Así nos ven", de Netflix.