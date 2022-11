Los Angeles FC será el formidable rival de la Liga en Concacaf

El sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf señaló que la Liga Deportiva Alajuelense se medirá ante Los Angeles FC de la MLS, un rival formidable para los manudos. A continuación, pasamos a conocer mejor a esta franquicia de la MLS​

El equipo angelino tiene solo ocho años de haberse fundado y juega sus partidos en el Banc of California Stadium, un recinto con capacidad para 22.000 fanáticos.

En sus vitrinas tienen la MLS Cup de este 2022, cuando derrotaron al Philadelphia Union.

En sus filas hay jugadores de renombre mundial, como Carlos Vela, Giorgio Chiellini y Gareth Bale.

Además, en su planilla, siete jugadores ganan más de un millón de dólares.

El mexicano Vela $2.4 millones, Denis Athanase Bouanga (Gabón), $2.08 millones, Bale (Gales) $1.6 millones, Cristian Tello (España) $1.33 millones, Ilie Sánchez (España) $1.150 millones, Kellyn Acosta (EE.UU.) $1.1 millones y Chiellini (Italia) $1 millón, de acuerdo con los datos de la Asociación de Jugadores de la MLS.

The work is never finished. 🌎



See you in @TheChampions League, @ldacr. pic.twitter.com/yKtVZNzsjH