¡Locura total! Bolivia jugará el repechaje mundialista por Conmebol

Bolivia triunfó 1-0 a Brasil y ganó el derecho de disputar el repechaje mundialista 2026 por la Conmebol.

El único gol del partido lo marcó Miguel Terceros (45+4') en el Estadio Municipal El Alto, que está a 4.095 metros sobre el nivel del mar.

La Selección de Venezuela vio cómo se esfumó, una vez más, su sueño mundialista tras caer 3-6 frente a Colombia.

Ya por la Conmebol estaban con boleto fijo Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Con Bolivia en la repesca, solo quedaron sin nada Venezuela, Perú y Chile.

Resultados de la última fecha:

Ecuador 1-Argentina 0

Chile 0-Uruguay 0

Bolivia 1-Brasil 0

Venezuela 3-Colombia 6

Perú 0-Paraguay 1