Internacional
¡Locura total! Bolivia jugará el repechaje mundialista por Conmebol
Venezuela cayó 3-6 ante Colombia, mientras los bolivianos se impusieron 1-0 a Brasil.
Bolivia triunfó 1-0 a Brasil y ganó el derecho de disputar el repechaje mundialista 2026 por la Conmebol.
El único gol del partido lo marcó Miguel Terceros (45+4') en el Estadio Municipal El Alto, que está a 4.095 metros sobre el nivel del mar.
La Selección de Venezuela vio cómo se esfumó, una vez más, su sueño mundialista tras caer 3-6 frente a Colombia.
Ya por la Conmebol estaban con boleto fijo Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.
Con Bolivia en la repesca, solo quedaron sin nada Venezuela, Perú y Chile.
Resultados de la última fecha:
Ecuador 1-Argentina 0
Chile 0-Uruguay 0
Bolivia 1-Brasil 0
Venezuela 3-Colombia 6
Perú 0-Paraguay 1