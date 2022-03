Lo que tiene que saber sobre la invasión rusa en Ucrania este jueves

Funcionarios de la ciudad ucraniana de Mariúpol dijeron que Rusia bombardeó este miércoles el teatro de la ciudad, en el que se refugiaban hasta 1.200 civiles.​

Sin embargo, la información más reciente dice que el refugio antibombas resistió el ataque y la mayoría de los civiles que se encontraban adentro sobrevivieron, según un parlamentario.

"No sabemos todavía si hay personas heridas o muertas. Pero parece que la mayoría han sobrevivido y están bien", dijo el parlamentario de Mariúpol, Dmytro Gurin.

Las autoridades dijeron estar trabajando para evacuar a los civiles del lugar.

Las autoridades locales afirmaron que Rusia golpeó deliberada y "cínicamente" el teatro, un enorme edificio de la era soviética ubicado en el centro de la ciudad, según reportó el periodista de BBC Hugo Bachega desde la ciudad ucraniana de Lviv.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, lo llamó "otro horrendo crimen de guerra".

"Ha habido un masivo ataque ruso sobre el teatro donde se escondían cientos de inocentes civiles", escribió Kuleba en Twitter, agregando que "era imposible que los rusos no supieran que era un refugio civil".

El Ministerio de Defensa ruso negó haber atacado el teatro.

"Según la información fidedigna disponible, los combatientes del batallón nacionalista Azov han llevado a cabo una nueva provocación sangrienta, volando el edificio del teatro que habían cableado", indicó el Ministerio.

Por su parte, el Parlamento de Ucrania informó de que en dentro del teatro, que ha quedado reducido a escombros, había ciudadanos escondidos y que se desconoce si hay supervivientes, informó la agencia española EFE.

Pavlo Kyrylenko, jefe de la administración regional de Donetsk, publicó en Facebook la foto que muestra el teatro en ruinas. La BBC verificó la autenticidad de esta imagen que muestra las secuelas del bombardeo.

Kyrylenko escribió que es imposible determinar el número de víctimas.

Getty Images Residentes de Mariúpol están siendo evacuados a través de un corredor humanitario.

Este ataque se suma a varios perpetrados contra edificios de ciudades ucranianas por las fuerzas rusas durante el día.

Kremlin rechaza decisión de la CIJ ordenándole suspender su ofensiva en Ucrania



Rusia rechazó este jueves la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el más importante tribunal de la ONU, que ordenó el miércoles a Rusia poner fin inmediatamente a sus operaciones militares en Ucrania.



"No podemos tomar en cuenta esta decisión", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayando que las dos partes, Rusia y Ucrania, tenían que estar de acuerdo para que esta decisión se aplique.



El tribunal, con sede en La Haya, en Holanda, recibió un requerimiento de Ucrania, cuyas autoridades se felicitaron el miércoles por "una victoria de la justicia y de Ucrania", tras la decisión.



Los veredictos de la CIJ son de obligatorio cumplimiento y la apelación no es posible, pero el tribunal no tiene cómo forzar a que se respeten.



Rusia se negó a comparecer en las audiencias de la CIJ sobre este caso, el y de 8 de marzo, y en un documento escrito negó la competencia del tribunal en este asunto.

ONU quiere proteger a los refugiados ucranianos de los traficantes



Los millones de refugiados que huyen de la guerra en Ucrania son una presa potencial de toda suerte de traficantes, por lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quiere ocuparse rápidamente de ellos para proteger a las mujeres, los niños y los colectivos más vulnerables.



"Estamos tomando la delantera porque el tráfico ha sido un problema anteriormente y porque sabemos hasta qué punto los traficantes saben adaptarse a las circunstancias para aprovecharse de la situación", declaró durante una entrevista con la AFP la responsable de operaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ugochi Daniels.



Aunque, de momento, sus servicios no hayan sido informados de ningún caso, "eso no significa que no esté pasando", subraya, insistiendo en la enorme cantidad de gente que se está desplazando, en "busca desesperada de un medio de transporte".



Niños

La mitad de los tres millones de personas que se han refugiado en alguno de los países limítrofes de Ucrania desde el 24 de febrero, cuando las tropas rusas asaltaron el país, son niños. La ONU ha advertido que los menores no acompañados son especialmente vulnerables.



Incluso antes del conflicto, el tráfico de seres humanos era ya un problema en Ucrania. Solo en 2021, la OIM identificó y ayudó a un millar de víctimas del tráfico de seres humanos.



Para ayudar a esos refugiados, que a menudo han dejado su hogar a toda prisa y llevando consigo muy pocos bienes, la agencia de la ONU ha reforzado sus equipos y servicios.



Daniels subrayó que estos se están concentrando en aportarle informaciones prácticas y vitales a quienes huyen de la guerra: a quién dirigirse, qué opciones tienen y las líneas de autocar, cuáles son las compañías de transporte de confianza.



"Hemos oído historias de personas que abordan a gente en la calle y les ofrecen su vehículo propio", contó Daniels. Algo que en general se percibe como un gesto de solidaridad pero que, en realidad, puede ser una trampa. Y lo mismo ocurre con las ofertas de empleo.



Con todo, la responsable señaló que muchos refugiados son perfectamente conscientes del peligro. "La mitad de las preguntas formuladas a través de nuestro teléfono de información tiene que ver con el tráfico" de seres humanos.



¿Discriminación?

La OIM, que tiene un equipo de 200 personas en Ucrania y un centenar de colaboradores en los países aledaños también está aportando ayuda humanitaria a los desplazados.



La agencia se centra especialmente en los ciudadanos de otros países que, al verse afectados por el conflicto, han tenido que abandonar Ucrania pese a no disponer necesariamente de los mismos derechos que los ucranianos en los países de acogida.



Hasta la fecha, la OIM ha censado unos 162.000 y la ONU se ha hecho eco del trato reservado a personas oriundas de países africanos o de Asia.



Pero Daniels indicó que, en cualquier caso, parece que se trata de casos aislados: "No hemos visto ninguna discriminación sistemática".



Asimismo, aplaudió la movilización internacional frente al mayor éxodo registrado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.



"No hay nada como la generosidad de los gobiernos, de las oenegés, de las iglesias y los ciudadanos", dijo.

Guerra en Ucrania puede restar 1 punto al crecimiento de la economía mundial en un año



La guerra en Ucrania podría costar un punto del crecimiento mundial a lo largo de un año si sus efectos sobre los mercados de la energía y financieros perduran, advirtió este jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



La organización internacional calcula en un informe esta pérdida a partir del inicio de la ofensiva lanzada por Rusia en Ucrania el 24 de febrero, que podría sumar además 2,5 puntos a la inflación mundial y generar "una profunda recesión en Rusia".



Fuera de Rusia y Ucrania, las consecuencias se sentirían principalmente en Europa, un continente dependiente del suministro de materias primas, alimentos y energía de ambos países. El conflicto podría restarle 1,4 puntos de crecimiento a la Eurozona.



Los países "que tienen una frontera común con Rusia o Ucrania" son los que más van a sentir el impacto, al tiempo que acogen la mayoría de refugiados procedentes de Ucrania", según la organización con sede en París, que cuenta con 38 países miembros.



Los gobiernos podrían mitigar el impacto en la economía con un "apoyo fiscal específico", evitando alimentar demasiado la subida de precios. El inflación ya se encuentra en niveles elevados en todo el mundo, impulsada sobre todo por la energía.



La Reserva Federal de Estados Unidos subió el miércoles sus tasas de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual a 0,25-0,50%, en su primer aumento desde 2018, para hacer frente a una inflación en máximos en 40 años.



La organización advierte además del riesgo de un "fuerte aumento de la pobreza y el hambre", sobre todo en las economías en desarrollo si se corta por completo el suministro de trigo de Rusia y Ucrania.



Los países beligerantes representan el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, 20% de maíz, fertilizantes minerales y gas natural, y 11% de petróleo, estima la OCDE.