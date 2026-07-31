Lo que se sabe de la entrada masiva de migrantes en el territorio español de Ceuta

La llegada masiva en los últimos días de cerca de 60.000 migrantes procedentes de Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, ha desencadenado una crisis migratoria y política para el Gobierno español.

Esto es lo que se sabe hasta ahora.

- ¿Cuántos migrantes llegaron a Ceuta?

Según Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, "unas 60.000 personas" entraron a la ciudad. También anunció la muerte de 34 en una "avalancha".

La cifra representa el 70 % de los cerca de 84.000 habitantes de este pequeño territorio de 18,5 km².

Citando fuentes de la cúpula de la Guardia Civil, el periodista Ignacio Cembrero, especialista en política en el Magreb, el jueves "estaban entrando al ritmo de 200 (personas) al minuto".

El Gobierno español aseguró, por su parte, que la gran mayoría de ellas (unas 48.000) ya había regresado a Marruecos a última hora del viernes.

Se trata de una cifra muy superior a la de mayo de 2021, cuando en muy pocos dos días llegaron unas 12.000 personas a Ceuta, según el Observatorio.

ESPAÑA: CEUTA PIDE CERRAR LA FRONTERA POR LA LLEGADA MASIVA DE MIGRANTES DE MARRUECOS



Más de mil jóvenes marroquíes se congregaron en la frontera con Ceuta para intentar ingresar al enclave español, y cientos lograron superar las barreras de protección, que en ese momento no… pic.twitter.com/Mx0LuQwMW2 — Clarín (@clarincom) July 30, 2026

- ¿Marruecos facilitó la entrada de migrantes?

Según Cembrero, desde el miércoles, las fuerzas de seguridad marroquíes "están de brazos cruzados".

"Para llegar al espigón que marca la frontera entre Ceuta y Marruecos hay barreras de policías y de fuerzas auxiliares que es evidente que les han dejado pasar. Si no, esto no habría sucedido", asegura.

Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, aunque reconoce que el término de "invasión" es polémico, recalca que se puede aplicar a la situación actual en la que "miles de personas cruzan una frontera internacional de forma ilegal y ejercen presión sobre un vecino".

En una comparecencia este viernes, el presidente español, Pedro Sánchez, habló de "violación y ataque a la integridad territorial".

- ¿Por qué ahora? -

Según los expertos consultados por la AFP, hay varias explicaciones posibles.

Una sería la sentencia del Tribunal Supremo español del pasado 8 de julio, que dictaminó que las llamadas "devoluciones en caliente" (devolver de forma inmediata a un migrante que cruza irregularmente la frontera sin abrirle un procedimiento administrativo de expulsión) no se aplican en el caso de las llegadas por mar.

Sánchez dijo que las "mafias que trafican con seres humanos" habían hecho una "lectura interesada" de esa decisión.

Según la sentencia, esta "devolución exprés" solo puede aplicarse a las personas que rebasen "los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas", pero no a quienes lo hagan por mar, como hicieron en los últimos días muchas de las personas que llegaron a Ceuta.

"Sin duda, la sentencia del 8 de julio (...) ha jugado un papel. Pero eso no explica el nivel de movilización, que es muy alto", apunta Cembrero.

La llegada masiva podría haber sido alentada por la regularización de migrantes anunciada recientemente por el gobierno socialista de Sánchez o por la perspectiva de un próximo cambio de ejecutivo menos favorable a la acogida de migrantes, hipótesis difíciles de confirmar, según los analistas.

🚨#BREAKING: The Moroccan Muslims who have invaded the small Spanish city of Ceuta are now BREAKING INTO STORES by the HUNDREDS.



Police are completely overwhelmed.



Migrants can be seen running from one store to the next, grabbing items and running.



WHERE IS THE MILITARY?!!!!! pic.twitter.com/NjqQAI4zgD — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 31, 2026

- ¿Un arma de negociación de Marruecos? -

Los analistas también apuntan que las crisis migratorias recurrentes y el supuesto laxismo de las fuerzas de seguridad marroquíes para "abrir las puertas" serían un arma de presión diplomática.

Marruecos reivindica su soberanía sobre Ceuta y Melilla desde su independencia en 1956, pero España ha rechazado de plano cualquier negociación sobre las dos ciudades.

Según Cembrero, "las autoridades marroquíes han visto una oportunidad de forzar a España a negociar el futuro de esas ciudades".

Ante esta reivindicación territorial "inaceptable", Echeverría pide "europeizar" la cuestión. "Hay que conseguir de la Unión Europea, como Estado miembro que somos, medidas de retorsión", asegura.

— Repercusión diplomática —

Varios países europeos reaccionaron con firmeza ante esta crisis migratoria.

Italia anunció la suspensión temporal del acuerdo de libre circulación (tratado de Schengen) con España, con el respaldo de Finlandia y Dinamarca.

La decisión ha sido duramente criticada por Madrid, y aún no se tiene claro su alcance. Expertos legales consultados por la AFP insisten en que es imposible aplicarla en el marco jurídico actual.

El presidente Emmanuel Macron expresó su "solidaridad" con España junto con el Reino Unido, si bien luego Francia anunció que multiplicaría por cinco el número de policías y gendarmes en la frontera franco-española el sábado, hasta llegar a 334.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, también anunció un refuerzo de los controles en las fronteras terrestres y marítimas del sur del país.