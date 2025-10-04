Liverpool también cae ante el Chelsea, su tercera derrota consecutiva

Un gol en el tiempo añadido del brasileño Estevao decidió este sábado la victoria del Chelsea contra el Liverpool (2-1) de la 7ª jornada de Premier League, la tercera derrota consecutiva para los Reds entre todas las competiciones.



Luego de un inicio de temporada perfecto con siete victorias consecutivas entre Premier League, Copa de la Liga y Champions, el Liverpool cayó el pasado sábado en el feudo del Crystal Palace (2-1), el martes en Estambul contra el Galatasaray (1-0) y de nuevo en Premier League contra los Blues.



Un tropiezo que tiene sus consecuencias en la tabla del campeonato inglés: el Arsenal, que se impuso horas antes en el derbi londinense contra el West Ham (2-0) se irá al parón de selecciones como líder en solitario con 16 unidades, una más que el Liverpool (2º, 15 puntos).



En Stamford Bridge el gran partido del fin de semana en Inglaterra no arrancó bien para los visitantes, por detrás en el marcador tras un golazo del ecuatoriano Moisés Caicedo (14), con un potente disparo desde la frontal del área.



El Liverpool logró empatar a falta de media hora para el pitido final gracias a Cody Gakpo (63) pero en los minutos de añadido que tantas alegría había dado a los hombres de Arne Slot esta temporada, llegó el segundo tanto del Chelsea.



Tras colarse en el área, Marc Cucurella puso un pase raso al segundo palo, donde apareció Estevao para batir al georgiano Giorgi Mamardashvili y desatar la euforia en Stamford Bridge (90+6).



Los Blues escalan así a la sexta posición provisional (11 puntos) y ponen fin a una racha de dos derrotas consecutivas en Premier League.





