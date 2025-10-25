Liverpool se hunde en Brentford, Sunderland sorprende al Chelsea y Man United despega

El vigente campeón Liverpool concedió este sábado su cuarta derrota consecutiva en la 9ª jornada de Premier League, en la que el Sunderland se alzó a la segunda posición tras sorprender 2-1 al Chelsea y en la que el Manchester United encadenó una tercera victoria.

En Brentford, en la periferia de Londres, los Reds llegaban bajo presión por sus tres derrotas previas en campeonato, pero con una mejor imagen tras su goleada entre semana al Eintracht Fráncfort (1-5) en Liga de Campeones.

Pero el partido no tardó en ponerse cuesta arriba para los visitantes con un temprano tanto de Dango Ouattara (5'), y se puso todavía peor tras el gol en un contraataque de Kevin Schade (45'). En un atisbo de remontada, el Liverpool logró recortar antes del descanso con una diana del lateral húngaro Milos Kerkez (45+5').

Pero a falta de media hora para el final, el capitán neerlandés Virgil Van Dijk cometió una falta al límite del área, castigada con un penal que se encargó de convertir el brasileño Igor Thiago (60').

Contra las cuerdas, el Liverpool llegaba a la portería defendida por su exguardameta Caoimhín Kelleher, pero el nerviosismo impedía concretar ocasiones.

De líder a sexto clasificado.

Un errático Mohamed Salah logró finalmente batir al irlandés (89') y hacer soñar a los hombres de Arne Slot con el empate, que, sin embargo, no llegó.

Así, el Liverpool ha caído de golpe de la primera posición en la que inició la séptima jornada, al sexto puesto con 15 puntos, a cuatro del líder Arsenal (19 puntos), que recibe el domingo al Crystal Palace.

El perseguidor de los Gunners es ahora el recién ascendido Sunderland (17 puntos), que sorprendió al Chelsea en su visita a Stamford Bridge con un gol en el tiempo añadido.

Los "Black Cats" de Sunderland vieron cómo los "Blues" se adelantaban por medio del extremo argentino Alejandro Garnacho (4') pero lograron la igualada gracias al francés Wilson Isidor (22') y se llevaron la victoria merced al gol del suplente Chemsdine Talbi (90+3').

La derrota deja en situación comprometida al Chelsea (8º, 14 puntos), que venía de cuatro victorias seguidas entre todas las competiciones, una de ellas contra el Liverpool, además de Nottingham Forest (3-0) y Ajax (5-1).

"No fuimos lo suficientemente buenos y en al Premier League las consecuencias pueden ser malas", declaró el DT del Chelsea Enzo Maresca. "Si quieres estar ahí (peleando por el título) necesitas consistencia", agregó.

Cunha se estrena.

Una dinámica opuesta a la del Manchester United, que logró sumar una tercera victoria consecutiva al batir 4-2 al Brighton.

El brasileño Matheus Cunha abrió el marcador en el minuto 24 con su primer gol esta temporada (24').

Su compatriota Casemiro aumentó la renta en el 34' y Bryan Mbeumo subió el tercero al marcador en el 61', antes de que reaparecieron los viejos fantasmas defensivos del club mancuniano.

El Brighton redujo la diferencia por medio de Danny Welbeck, un ex de Old Trafford (74') y de Charalampos Kostoulas (90+2').

Pero Mbeumo sentenció en el 90+7' para dar al United una tercera victoria consecutiva en liga por primera vez después de casi un año a las órdenes de Amorim.



