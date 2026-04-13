Liverpool se aferra a Anfield para remontar ante el PSG en Champions

Liverpool, Reino Unido | El Liverpool se aferra a la mística de Anfield para intentar remontar ante el PSG y seguir con vida en la Champions League, tras el 2-0 en contra en la ida de los cuartos de final.

El equipo inglés tiene una montaña que escalar para destronar al vigente campeón, el París Saint-Germain, pero confía en el factor de su estadio para lograr la remontada el martes.

Coronados campeones de Inglaterra hace menos de un año, los Reds son quintos en la Premier League.

- "Una noche especial" -

También decepcionante en la FA Cup y la Copa de la Liga, la Champions representa su última oportunidad de ganar un título, aunque el reto es complicado tras la derrota en el Parque de los Príncipes.

Seis veces campeón de Europa, el Liverpool sigue con vida gracias a la falta de eficacia del PSG y ahora apuesta por el impulso de su estadio.

"Depende de nosotros estar en la mejor forma posible para hacer que el martes sea una noche especial", dijo el capitán Virgil van Dijk.

"Jugamos en casa y tenemos que demostrar que creemos que podemos lograrlo. Hace falta una actuación especial, pero tengo la suerte de haber formado parte de actuaciones especiales, así que intentaré transmitir eso al equipo", añadió.

Van Dijk formó parte del equipo que venció al Barcelona de Lionel Messi por 4-0 en 2019, remontando un 3-0 en contra en semifinales, camino al último título europeo del club.

Aquella noche marcó uno de los puntos más altos de la era de Jürgen Klopp, que incluyó tres finales de Champions —con un título— en cinco temporadas.

Salvo una remontada histórica, el martes podría ser el último capítulo en la Champions para varias figuras que permanecen de ese ciclo.

Mohamed Salah y Andy Robertson han confirmado que dejarán Anfield al final de la temporada.

Van Dijk y el portero Alisson Becker continúan, pero no hay garantía de que el Liverpool dispute la competición la próxima temporada, pese a que cinco equipos ingleses clasificarán.

- La afición pide a Xabi Alonso -

La victoria por 2-0 ante el Fulham el sábado dio aire al equipo dirigido por Arne Slot en la lucha por puestos de Champions y cortó una racha de tres derrotas consecutivas.

Sin embargo, la situación del técnico sigue en entredicho.

Los aficionados corearon el nombre de Xabi Alonso tras la goleada por 4-0 ante el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup.

Alonso, despedido del Real Madrid en enero, es el principal candidato a sustituir a Slot si es destituido al final de la temporada.

El técnico neerlandés hizo un llamado tras el triunfo ante Fulham para reconectar con la afición de cara al duelo ante el campeón de Europa.

"Esta ha sido una victoria enorme no solo para la liga, sino pensando en el martes. No solo para los jugadores, sino también para los aficionados. Después de una derrota por 4-0 y otra por 2-0, a todo el mundo le venía bien este triunfo", afirmó.

"Hay una cosa clara: el martes necesitamos a nuestros aficionados. En París hubo aficionados, pero lo pasamos muy mal", añadió.

"Anfield ha demostrado muchas veces que puede impulsar al equipo a otro nivel y necesitamos que vuelva a hacerlo. Media hora antes del partido los jugadores necesitan ese apoyo y sentir que va a ser otra noche especial".

Como mínimo, el Liverpool necesita salvar el orgullo.

Otro resultado adverso como los sufridos recientemente en Manchester y París, esta vez en casa, podría aumentar la presión de la afición.