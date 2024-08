Liverpool inicia la era Slot con victoria contra Ipswich

El Liverpool inició la nueva temporada de Premier League con victoria por 2-0 en su visita al recién ascendido Ipswich Town este sábado, en el primer partido de campeonato del neerlandés Arne Slot, heredero en el banquillo de Jurgen Klopp.



Los 'Reds' no pisaron el acelerador hasta después del descanso, luego de un primer tiempo en el que no realizaron ningún disparo a portería.



El egipcio Mohamed Salah asistió al portugués Diogo Jota (60') para abrir el marcador, y después dobló la ventaja anotando el segundo gol (65').



El Liverpool mostró dos caras: la de un equipo inofensivo primero y otra más cercana del "fútbol caos" de Klopp, mientras que su rival del sábado, el recién ascendido Ipswich, tuvo una dinámica inversa.



El entrenador neerlandés Arne Slot, sucesor de Klopp en el banquillo 'Red', arranca con victoria y sin encajar goles, colocando al Liverpool como líder provisional a la espera de los partidos de otros favoritos como el duelo entre Manchester City y Chelsea del domingo.



Slot colocó al argentino Alexis Mac Allister y al colombiano Luis Díaz en su once titular. "Lucho" acompañó en el ataque a Jota y Salah, mientras que "Macca" compartió la medular junto al húngaro Dominik Szoboszlai y al neerlandés Ryan Gravenberch.



El Ipswich, apoyado por el cantante Ed Sheeran desde la grada de Portman Road, plantó cara al Liverpool durante varios tramos del partido.



Jacob Greaves (20') y Omari Hurchinson (31') pusieron a prueba al guardameta brasileño Alisson Becker, que volvió a mostrarse fiable para mantener la portería a cero.