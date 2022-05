Liverpool exige disculpas a Francia tres días después de la final de la Champions

Tres días después del caos en la organización de la final de la Liga de Campeones en París, la indignación no cede en el Liverpool, cuyo presidente exigió el martes disculpas a las autoridades francesas por señalar como responsables de los incidentes a los aficionados británicos.

Tom Werner, presidente del Liverpool, indignado, al igual que miles de hinchas del club, que perdió 1-0 frente al Real Madrid, escribió a la ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castera, para quejarse y la misiva fue publicada por el diario local Liverpool Echo.

En su mensaje expresó su "absoluta incredulidad" por el hecho de que la ministra pudiera hacer "una serie de acusaciones sin demostrar sobre un asunto tan importante", incluso antes de que se realice una investigación independiente.

El lunes, Oudéa-Castera, acusó en la radio RTL al Liverpool de "dejar solos a sus seguidores" a diferencia del Real Madrid que acompañó a los suyos de principio a fin.

Por su parte, el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, volvió a insistir en la existencia de entradas falsas.

"Se ha confirmado un fraude masivo, industrial y organizado de entradas falsas", que "fue la causa principal del retraso del partido", declaró.

Darmanin cifró entre "30.000 y 40.000" el número de hinchas ingleses sin entradas o con entradas falsificadas y apuntó a que el "fraude" tiene su origen en el Reino Unido.

Estas cifras sobre las entradas falsas fueron puestas en entredicho por expertos en Francia, que las consideran "exageradas".

We are asking supporters who attended the Champions League final in Paris to complete a feedback form in order to support any investigation into the operational management of the event.