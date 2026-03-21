Liverpool da un frenazo a sus aspiraciones de Champions tras perder en Brighton

El Liverpool do un paso atrás en sus aspiraciones de estar la próxima temporada en Liga de Campeones, después de perder 2-1 en la cancha del Brighton este sábado en la 31ª fecha de la Premier League.

Los Reds, que perdieron además a Hugo Ekitike por lesión, encadenaron un tercer partido seguido sin ganar en liga y desperdiciaron la ocasión de situarse provisionalmente en cuarta posición, antes del partido del Aston Villa contra el West Ham el domingo.

Privados del astro egipcio Mohamed Salah y de su arquero brasileño Alisson, ambos lesionados, los hombres de Arne Slot sufrieron el doblete de Danny Welbeck (14', 56'), que dejó sin efecto la igualada del húngaro Milos Kerkez (30').

Dentro de dos semanas y media, el Liverpool, que esta semana eliminó al Galatasaray turco con un 4-0 en Anfield, disputará la ida de cuartos de final de Champions League ante el vigente campeón PSG.



