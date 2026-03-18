Liverpool, Atlético de Madrid y Bayern Múnich ganan su lugar en cuartos de la Champions

Este miércoles se terminaron de conocer los cuatro equipos restantes que participarán en los cuartos de final de la Champions League.

A primera hora selló su boleto el Barcelona y, en la segunda ventana de juegos, Liverpool, Bayern Múnich y Atlético de Madrid aseguraron su clasificación.

En Anfield Road, el Liverpool derrotó 4-0 al Galatasaray de Turquía.

Los ingleses clasificaron con goles de Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah y Hugo Ekitike.

El Liverpool se medirá en la siguiente fase con el Paris Saint-Germain.

En el Allianz Arena, el Bayern Múnich goleó al Atalanta y cerró la serie con un contundente 10-1 global.

Los tantos de este miércoles fueron obra de Harry Kane (doblete), Luis Díaz y Lennart Karl, mientras que el descuento fue de Lazar Samardzic para el 4-1 final.

La siguiente serie será un clásico europeo, ya que el Bayern Múnich se medirá con el Real Madrid.

Finalmente, el Atlético de Madrid cayó en el Tottenham Hotspur Stadium por marcador de 3-2, lo que permitió a los Spurs maquillar el global, que terminó 7-5.

Para los ingleses anotaron Randal Kolo Muani y Xavi Simons (doblete), mientras que los goles de los españoles fueron obra de Julián Álvarez y Dávid Hancko.

Los colchoneros se verán las caras con el Barcelona en los cuartos de final.