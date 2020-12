Líderes de la UE firmaron el acuerdo posbrexit con el Reino Unido

Los líderes de la Unión Europea firmaron este miércoles en Bruselas el texto del acuerdo que regirá las relaciones comerciales posbrexit con el Reino Unido a partir de 2021, cuando apenas se cuentan horas para que Londres concrete su salida total del bloque.



En una corta ceremonia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, firmaron el documento de más de 1.200 páginas de extensión y negociado arduamente durante la mayor parte del año.



El enorme documento, encuadernado en cuero, debía ser trasladado a Londres por la Fuerza Aérea británica, para recibir este mismo miércoles la firma del primer ministro, Boris Johnson, antes de su implementación provisoria el 1 de enero.



El Reino Unido se retiró de la Unión Europea el 31 de enero, y a partir de las 23H00 GMT del jueves estará también fuera del mercado único y la unión aduanera del bloque, luego de un periodo de transición de casi un año.



Tras meses de tensas negociaciones, el acuerdo posbrexit fue alcanzado in extremis el jueves pasado y recibido con alivio tanto por las autoridades británicas como las de los principales países de la UE.



"Ha sido un largo camino. Es el momento de dejar atrás el Brexit. Nuestro futuro es construido en Europa", dijo Von der Leyen en Twitter tras firmar el documento.



Por su parte, en una nota oficial, Charles Michel apuntó que el texto firmado este miércoles constituye "un acuerdo justo y equilibrado que preserva los intereses de la UE y crea estabilidad y previsibilidad para ciudadanos y empresas".



La UE, afirmó Michel, está siempre "lista para trabajar hombro a hombro" con el Reino Unido en temas de interés común, como acciones contra el cambio climático o la respuesta a la pandemia de coronavirus.



En Londres, el Parlamento se propone discutir y ratificar este acuerdo antes del 31 de diciembre.



De acuerdo con fuentes del gobierno británico, Johnson dirá ante el Parlamento que el acuerdo corona "una nueva relación entre el Reino Unido y la UE como iguales soberanos, unidos por la amistad, el comercio, la historia, intereses y valores".



Ratificación

En tanto, el Parlamento Europeo solamente se reunirá para ratificar el tratado a fines de febrero, y por ello fue necesario que la UE apruebe la implementación provisoria a partir del 1 de enero.



Los dirigentes del Parlamento Europeo habían alertado que únicamente podrían ratificar el acuerdo antes del 31 de diciembre si recibían el texto del entendimiento hasta el 20 de diciembre.



Roto ese plazo, el legislativo europeo ahora se propone iniciar el análisis del documento y organizar una sesión especial a fines de febrero.



El acuerdo -y la autorización a su implementación provisoria- evitó el espectro de una ruptura brutal entre Londres y Bruselas a partir del primer día del 2021, un escenario de consecuencias económicas imprevisibles.



En principio, la ratificación del acuerdo en el Parlamento británico no debería presentar mayores dificultades, pero Johnson no quedó a salvo de pesadas críticas.



Los pescadores británicos, por ejemplo, acusaron al gobierno de capitular y abandonarlos a su suerte en las negociaciones, y el sector de servicios -especialmente en el ramo bancario- aún aguarda para conocer el impacto del divorcio.



No obstante, Johnson cuenta con el apoyo del sector más favorable al Brexit en su propio partido conservador, además del de una parte de la bancada de la oposición laborista.



Con esta asociación económica y comercial, la Unión Europea ofrece a Londres un acceso libre de impuestos y de cuotas a su mercado de 450 millones de consumidores, pero prevé sanciones y medidas compensatorias en caso de incumplimiento de sus normas en materia de ayudas estatales, medio ambiente, derecho laboral y fiscalidad.