Líder de movimiento antimascarillas muere por COVID-19

Caleb Wallace, quien se dio a conocer por ser un activista contra el uso de mascarillas y otras medidas de prevención frente a la pandemia, murió a causa del COVID-19.



El joven de 30 años lideró campañas en Texas, Estados Unidos, donde los participantes portaban carteles de oposición al cierre de negocios y al uso del tapabocas.

Además, él y los asistentes a esos movimientos rechazaban evidencias científicas sobre el coronavirus y siempre se mostraron críticos por la cobertura que le daba la prensa al tema.

“Caleb falleció en paz. Vivirá siempre en nuestros corazones y mentes”, indicó Jessica, su esposa, quien está embarazada del cuarto hijo de la pareja, según citó el periódico local San Angelo Standard-times.

Lea también Internacional EE.UU registró 50.659 hospitalizaciones de los cuales el 95% no están vacunados

Su esposa dijo al diario que los síntomas de Wallace iniciaron el 26 de julio, pero que él se negó a hacerse la prueba o ir al hospital.

Para sobrellevar la enfermedad solo estuvo tomando elevadas dosis de vitamina C, pastillas de zinc y un medicamento contra los parásitos que las mismas autoridades médicas habían aconsejado no usar contra el virus porque no era efectivo.

El 30 de julio Caleb fue hospitalizado y desde el 8 de agosto estaba inconsciente: fue ingresado a Cuidados Intensivos, donde se mantenía con respiración artificial.

Según cita el diario El País, un día antes de su muerte, Jessica escribió en Facebook que su esposo era “un hombre imperfecto, pero que amaba a su familia y a sus hijas más que a nadie. A quienes le desean la muerte, lamento que sus puntos de vista y opiniones les causaran algún daño. He rezado para que él saliera de esto con una nueva visión y un mayor aprecio por la vida. No puedo decir más porque no puedo hablar por él”.