Líder de Corea del Norte dice que equipa a la marina con armas nucleares

El líder norcoreano Kim Jong Un afirmó que su país está equipando "a la Marina con armas nucleares", en un evento para comisionar un buque de guerra, informó el miércoles la prensa estatal.

"Se está convirtiendo en un servicio plenamente desarrollado dotado de medios estratégicos, ya que el programa de equipar a la Marina con armas nucleares sigue su curso previsto sin desviaciones", declaró Kim el martes durante la ceremonia, informó la agencia oficial KCNA.

En desarrollo.







