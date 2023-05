Libertad de prensa es "atacada" en todo el mundo, según jefe de la ONU

Naciones Unidas, Estados Unidos | "La libertad de prensa es atacada en todos los rincones del mundo", denunció este martes el secretario general de la ONU, que arremetió contra los ataques a los periodistas y la desinformación.



"Todas nuestras libertades dependen de la libertad de prensa (...) La libertad de prensa representa el elemento fundamental de los derechos humanos", dijo Antonio Guterres en un mensaje por video en vísperas del 30º aniversario del Día Internacional de la Libertad de Prensa.



"Pero la libertad de prensa es atacada en todos los rincones del mundo", agregó.



"Los periodistas y los empleados de los medios de comunicación son objeto de ataques directos en el desempeño fundamental de su labor dentro y fuera de internet. Se les acosa, intimida, detiene y encarcela sistemáticamente", alertó.



Cuando no, simplemente, son asesinados. Según Reporteros Sin Fronteras, 55 periodistas y cuatro colaboradores fueron asesinados en 2022 en el ejercicio de sus funciones.



El secretario general también alertó del "aumento de la concentración de la industria de los medios en manos de unos pocos y la quiebra de muchos medios independientes".



"La verdad está amenazada por la desinformación y los discursos de odio, que tratan de difuminar los límites entre realidad y ficción, entre ciencia y conspiraciones", agregó.



En un acto organizado por la Unesco en la sede de la ONU en Nueva York para marcar el 30º aniversario de este día internacional, su directora general, Audrey Azoulay, también alertó de los "desafíos" para la prensa.



"Estos nuevos desafíos a los que se enfrentan los periodistas llegan en un momento en que los necesitamos más que nunca, porque el avance de la era digital modifica completamente el paisaje de la información", dijo Azoulay, antes de subrayar el papel fundamental de una prensa "profesional, libre e independiente" para "descifrar, desvelar y descodificar".



Azoulay considera "inaceptable" que los periodistas sean "acosados, atacados, a veces encarcelados y ello, únicamente porque hacen su trabajo".



"Hoy pensamos en cada una y uno de ellos ya que más allá de su situación personal, lo que está en juego es el servicio que rinden a toda la sociedad", dijo.



El exeditor del New York Times Arthur Sulzberger habló en particular de Evan Gershkovich, periodista estadounidense del Wall Street Journal detenido en Rusia que lo acusa de espionaje, lo que éste refuta. "Sigue detenido en Rusia por acusaciones falsas y debe ser liberado", instó.