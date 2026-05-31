Liberales de Alemania eligen a veterano como nuevo líder

El Partido Liberaldemócrata (FDP) de Alemania eligió este sábado (30.05.2026) a Wolfgang Kubicki para dirigir la agrupación proempresarial, que busca recuperarse de una racha histórica de derrotas electorales.

El experimentado político se impuso a la eurodiputada Marie-Agnes Strack-Zimmermann en una votación celebrada durante el congreso del partido en Berlín, al obtener 390 votos frente a los 259 de su rival.

Kubicki, de 74 años, tiene ahora la tarea de lograr lo que el anterior presidente Christian Dürr no consiguió hacer desde su elección hace un año: sacar al FDP de su creciente irrelevancia y devolverle su posición como fuerza política.

Considerado mucho tiempo un actor clave en la política alemana como socio de coalición tanto del bloque conservador como de los socialdemócratas de centroizquierda, el apoyo al FDP se ha desplomado desde la caída del gobierno del excanciller Olaf Scholz a finales de 2024.

Debacle electoral del FDP y próximos desafíos

Dürr asumió el timón del partido luego de que la formación fracasara en superar el umbral de 5% necesario para obtener escaños en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, en las elecciones de febrero de 2025.

Sin embargo, no logró revertir la situación. Este año, el FDP ha sufrido nuevos reveses en las elecciones estatales de Baden-Wurtemberg (4,4%) y Renania-Palatinado (2,1%), al no conseguir ningún escaño en ninguno de los dos parlamentos regionales. Como consecuencia, toda la cúpula del partido presentó su dimisión.

El nuevo equipo bajo el liderazgo de Kubicki fue elegido para un mandato de tan solo un año. El nuevo líder se enfrentará a su primera prueba en septiembre, cuando se elijan los nuevos parlamentos estatales en Sajonia-Anhalt, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín. En los tres estados, el FDP se sitúa actualmente por debajo de 5% en las encuestas de opinión.

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