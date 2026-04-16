Israel e Hezbolá continúan enfrentamientos

Líbano "no está al tanto" de negociaciones con Israel anunciadas por Trump

Washington anuncia nuevas sanciones contra petróleo iraní

Israel e Hezbolá continúan enfrentamientos entre anuncios y desmentidos sobre negociaciones

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el movimiento chií libanés Hezbolá reanudaron esta madrugada "violentos enfrentamientos" en la frontera del sur del Líbano, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que "los líderes" de ambos países hablarán hoy, una información confirmada por una ministra israelí, pero desmentida por el momento por fuentes oficiales libanesas.

Los combates tuvieron lugar en la ciudad sureña de Bint Jbeil, según publicó la agencia oficial de noticias libanesa (NNA), que también informó sobre diferentes bombardeos en varias localidades, entre ellas Al-Habbarieh, donde se registró la muerte de un civil.

Las fuerzas israelíes demolieron viviendas en Bint Jbeil, atacaron el campamento de refugiados palestinos Burj al-Shemali, y bombardearon la ciudad de Tebnine, provocando daños graves a su hospital. Además, un medio estatal libanés afirma que el Ejército israelí destruyó un puente estratégico en Líbano.

Por su parte, Hezbolá, citado por NNA, reivindicó siete nuevos ataques contra posiciones militares como cuarteles, bases logísticas y radares en el norte de Israel o zonas de combate, a excepción de uno en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por el Ejército hebreo desde 1967.

rml (efe, afp)

Líbano "no está al tanto" de un próximo contacto con Israel

Líbano "no está al tanto" de un próximo contacto previsto con Israel, "no se nos ha informado de ello por los canales oficiales", afirmó una fuente oficial a la agencia AFP, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que los dirigentes de ambos países en estado de guerra dialogarían este jueves (16.04.2026).

Un funcionario libanés declaró también a Reuters que el Gobierno libanés no tenía información sobre ningún contacto próximo con el liderazgo israelí.

Ministra israelí y Trump anuncian diálogo entre líderes de Israel y Líbano

Sin embargo, Gila Gamliel, ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología, y miembro del gabinete de seguridad israelí, declaró este jueves a la radio del Ejército israelí que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablará con el presidente libanés, Joseph Aoun.

"El primer ministro hablará por primera vez con el presidente del Líbano tras tantos años de ruptura total del diálogo entre ambos países, y cabe esperar que esta iniciativa conduzca finalmente a la prosperidad y al desarrollo del Líbano como Estado", declaró Gamliel sin precisar cuándo ni cómo lo harán.

Horas antes, Trump escribió en su red Truth Social que Washington está "intentando dar un poco de espacio para respirar entre Israel y el Líbano". "Hace mucho tiempo que los dos líderes no se hablan, unos 34 años. Será mañana (jueves). ¡Genial!", anunció.