Lewandowski gana el premio FIFA 'The Best' a mejor jugador

El polaco Robert Lewandowski, atacante estrella del Bayern Múnich, fue designado mejor jugador del año 2020, este jueves en la ceremonia de entrega de premios de la FIFA 'The Best', que tuvo lugar de manera virtual.

Lewandowski nunca obtuvo el Balón de Oro, un premio que este año 2020 no se concedió debido a la pandemia del covid-19, por lo que este premio de la FIFA adquiría un significado especial. Superó en la votación a los otros dos nominados en el trío de finalistas, el argentino Lionel Messi (Barcelona) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus).

🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!



🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS