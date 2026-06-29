Lewandowski aterriza en la MLS para liderar al Chicago Fire

El polaco Robert Lewandowski, uno de los grandes goleadores de este siglo, eligió el Chicago Fire de la MLS como destino para la recta final de su carrera, tras dejar el Barcelona.

En un comunicado, el equipo estadounidense celebró este lunes la llegada del ariete, que se comprometió hasta el final de la campaña 2027-2028.

Lewandowski y el francés Antoine Griezmann, nuevo líder del Orlando City, son los mayores nombres que se sumarán a la MLS cuando termine el receso por el Mundial de Norteamérica 2026.

Ambos, junto a otras figuras como el surcoreano Song Heung-Min (Los Angeles FC), tratarán de desbancar del trono de la liga a Lionel Messi y su Inter Miami, los vigentes campeones.

Las negociaciones entre ambas partes se desarrollaban desde hace semanas, después de que el delantero de 37 años confirmara en mayo su marcha del Barcelona tras cuatro temporadas.

El exdelantero del Bayern Múnich conquistó con el club azulgrana tres títulos de liga, incluido el de la pasada temporada, además de una Copa del Rey (2025) y tres Supercopas de España (2023, 2025 y 2026).

Su registro goleador fue de 119 goles en 191 partidos en un equipo que encontró en graves problemas deportivos y financieros y al que contribuyó a devolver a la cima del fútbol español.

La espina clavada para Lewandowski, que la pasada campaña perdió la titularidad, fue no ganar la Liga de Campeones de Europa con el Barça. Perdió en semifinales el año pasado con el Inter de Milán y en cuartos de final en 2026 frente al Atlético de Madrid.

Cita con Messi el 22 de julio.

Lewandowski, que en agosto cumplirá 38 años, es la mayor apuesta realizada por el Chicago Fire para regresar a sus lejanos tiempos de gloria.

Esta franquicia conquistó su único título en 1998, en su temporada debut en la MLS, y luego perdió las finales de 2000 y 2003.

La llegada del internacional polaco "refuerza nuestra ambición de competir por títulos y eleva los estándares del club a alturas dignas de esta ciudad", dijo su nuevo entrenador, Gregg Berhalter.

"Estamos ansiosos por comenzar a trabajar con él y que Chicago pueda ver de primera mano por qué se encuentra entre los íconos deportivos más admirados del mundo", afirmó el exseleccionador estadounidense.

Desde 2010, Chicago Fire ha quedado fuera de los playoffs o ha perdido en la primera ronda de la postemporada, como le ocurrió el año pasado.

En esta campaña ha firmado una buena primera parte de la temporada regular, donde ocupa el tercer lugar de la Conferencia Este con 26 puntos en 14 jornadas, solo por detrás del Nashville (33 puntos) y el Inter Miami (31).

Chicago cuenta además con el máximo artillero del campeonato hasta ahora, el belga Hugo Cuypers, que suma 13 goles en 11 partidos, seguido de Messi con 12 dianas en 14 juegos.

El nuevo equipo de Lewandowski regresará a la acción el 16 de julio frente al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, su excompañero en el Bayern.

Seis días después, Chicago Fire visitará al Inter Miami en un posible y apasionante duelo entre Lewandowski y Messi.



