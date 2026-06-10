León XIV reúne a 40.000 personas en la vigilia de Barcelona

El papa León XIV se dirigió la noche del martes (09.06.2026) a unas 40.000 personas, en su mayoría jóvenes, en una vigilia de oración en el Estadio Olímpico de Barcelona, ​​hablando tanto en catalán como en español durante la segunda etapa de su visita de una semana a España.

El papa, estadounidense de habla inglesa nativa y con un dominio fluido del español tras años de servicio como misionero y obispo en Perú, recibió una respuesta entusiasta cuando utilizó el catalán, la lengua regional de Cataluña, en el noreste de España.

Las palabras de León XIV en catalán se produjeron tras las críticas a una declaración inicial del Vaticano en la que afirmaba que solo hablaría en español durante la visita.

El arzobispo de Barcelona, ​​Juan José Omella, había dicho que el papa haría todo lo posible por responder a las peticiones de que hablara catalán. El dominio del idioma regional por parte del papa pareció superar las expectativas de muchos de los presentes.

Durante la vigilia, los jóvenes participantes formularon preguntas a León XIV sobre temas como la búsqueda de sentido más allá de las ambiciones profesionales, la depresión y la fe, y las dificultades familiares. El papa respondió tanto en catalán como en español.

León, que fue elegido Papa en mayo del año pasado, se ha ganado el apoyo del público gracias a sus mensajes en favor de la paz, el derecho internacional y la dignidad humana, incluidos los derechos de los migrantes y los refugiados. También ha advertido contra la creciente polarización política y las tendencias populistas de derecha.

Más de 1,2 millones de personas asistieron a una misa al aire libre celebrada por el Papa en Madrid al inicio de la visita.

Misa en la Sagrada Familia, colofón de su visita

El papa continúa este miércoles una agenda de actos de carácter más simbólico, como el viaje a la Abadía de Montserrat y la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, y social, como las visitas a la prisión de Brians y a una iglesia del barrio del Raval.

Robert Prevost arrancará el segundo día de su viaje con una rápida visita al centro penitenciario de Brians 1, en el municipio de Sant Esteve Sesrovires, en la provincia de Barcelona, donde será recibido por 80 internos, antes de seguir su periplo hacia la Abadía de Montserrat.

En la montaña más sagrada de Cataluña, el pontífice presidirá la oración del Santo Rosario con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolanía.

De regreso a la ciudad de Barcelona, el pontífice se reunirá por la tarde en la Iglesia de San Agustín, en el barrio del Raval, con entidades de asistencia social y personas vulnerables.

La bendición de la Torre de Jesucristo

La jornada concluirá con una misa solemne en la Sagrada Familia, la iglesia católica más alta del mundo, y la bendición por parte del papa de la Torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

El pontífice llegará al templo en un papamóvil para poder saludar a los feligreses por el centro de la ciudad.

Unas 8.000 personas asistirán a los actos que tendrán lugar en el edificio ideado por Gaudí, 4.000 en el exterior y 4.000 en el interior, entre los que se encontrarán los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El acto de bendición de la Torre de Jesús se presenta como la culminación de uno de los elementos centrales del diseño del genial arquitecto y un paso decisivo en la realización del templo tal y como él lo concibió. La celebración finalizará con un gran espectáculo de luz en homenaje a Gaudí.