León XIV pide renovar el tratado START III para frenar la carrera armamentística

Conocido como Nuevo START, el último tratado de limitación de armamento nuclear vigente entre Washington y Moscú expira el jueves, 5 de febrero de 2026.

Con ello, se acaban las restricciones en este ámbito para las dos principales potencias atómicas. Por ese motivo, León XIV ha urgido a hacer todo lo posible para renovarlo.

"Mañana expira el tratado New Start (START III), firmado en 2010 por los presidentes de los Estados Unidos y de la Federación Rusa. Este tratado ha representado un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares y renovar el aliento a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua", dijo el pontífice estadounidense en un llamamiento al final de la audiencia general en el Aula Pablo VI.

"Evitar una nueva carrera armamentística"

Y entonces realizó "un llamamiento urgente para que no se abandone este instrumento sin tratar de garantizarle un seguimiento concreto y eficaz".

"La situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones", agregó. Y denunció que ahora "es más urgente que nunca sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y de hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos".