León XIV habla sobre fútbol: “Prevost es del Real Madrid”

Madrid, España | "El papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid", afirmó con humor León XIV este sábado al inicio de una visita de siete días por España, donde encabezará varios actos multitudinarios, incluido un encuentro con fieles en el estadio Santiago Bernabéu.

El pontífice respondió de esa manera a una periodista que le comentó durante el vuelo hacia Madrid que una de las grandes incógnitas del viaje era si simpatizaba con el Real Madrid o con el Barcelona.

"Eso es fácil. El papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid", respondió sonriente, en referencia a su apellido.

La reacción no tardó en llegar desde el club merengue.

"El papa es del Real Madrid. ¡Bienvenido, León XIV!", publicó la institución blanca en su cuenta oficial de X, acompañando el mensaje con un video de las declaraciones del pontífice.

En relación con el Mundial 2026, que comenzará la próxima semana en Norteamérica, León XIV aseguró que seguirá de cerca la participación de Estados Unidos.

"Sin duda apoyaré a Estados Unidos, aunque no estoy seguro de cuántos partidos podré ver", comentó.

El papa posee nacionalidad estadounidense y peruana, aunque Perú no logró clasificarse para la Copa del Mundo.

Visita de una semana a España

León XIV llegó este sábado para iniciar una gira que incluirá actividades en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Entre los actos más destacados de la agenda figura un encuentro con miembros de las distintas diócesis madrileñas, programado para el lunes por la tarde en el estadio Santiago Bernabéu.

Se espera que miles de fieles participen en la actividad organizada en la casa del Real Madrid, uno de los eventos centrales de la visita papal al país europeo.