Lautaro Martínez mantiene líder al Inter, AC Milan y Nápoles siguen al acecho

El Inter de Milán resistió la presión de sus perseguidores y sigue líder de la Serie A al ganar 1-0 en su visita al Atalanta gracias a un gol de su atacante argentino Lautaro Martínez, este domingo en el choque estrella de la decimoséptima jornada.

El campeón mundial albiceleste consiguió el único tanto del partido en el minuto 65, con un potente tiro en el área tras recibir de Francesco Pio Esposito.

Recompensaba así los esfuerzos de un Inter que lo había intentado con más insistencia y al que el VAR había anulado un tanto de Marcus Thuram en el 35.

Con 36 puntos, el Inter vuelve a encabezar la clasificación de la Serie A con un punto de ventaja sobre el AC Milan (35), que se había colocado provisionalmente líder unas horas antes al vencer 3-0 al modesto Hellas Verona.

El Nápoles (34), tercer clasificado, también ganó su partido de este domingo, en su caso por 2-0 en el campo de la Cremonese, y continúa así a un punto del Milan y a dos del Inter.

Dobletes de Nkunku y Hojlund.

AC Milan y Nápoles, principales rivales del Inter por el título, habían ganado unas horas antes a Hellas Verona (3-0) y Cremonese (2-0), respectivamente.

En ambos casos hubo un claro protagonista al haber firmado un doblete, el francés Christopher Nkunku en el caso del triunfo del Milan y el danés Rasmus Hojlund para el Nápoles.

En San Siro, en el choque que abrió el domingo, el Milan se adelantó al Hellas Verona (18º) mediante un gol justo antes del descanso (45+1) del estadounidense Christian Pulisic.

Nkunku, fichado en el inicio de la temporada procedente del Chelsea, todavía no había anotado gol en los 14 partidos de Serie A disputados hasta ahora.

Abrió su contador personal de penal (48'), antes de sentenciar el partido rematando un balón que rebotó en el poste tras un envío de Luka Modric (53').

Fue una forma de reivindicación de Nkunku, cuyo bajo rendimiento hasta ahora llevó a su club a fichar al alemán Niklas Füllkrug, procedente del West Ham. Ese jugador estaba ya en la grada del estadio para ver en acción a sus nuevos compañeros y su incorporación será efectiva desde el 1 de enero.

"Vamos a necesitar a todos porque tenemos una agenda muy cargada", declaró el entrenador Massimiliano Allegri después del partido.

El Nápoles, campeón el lunes de la Supercopa de Italia en Arabia Saudita, volvió a la Serie A con otro triunfo, esta vez en el campo de la Cremonese (12ª) por 2-0.

Hojlund anotó en la primera mitad, en los minutos 13 y 45, para que su equipo tuviera un partido muy cómodo.

Son seis los tantos que ha logrado el futbolista danés en esta Serie A en 12 partidos disputados, dos dianas más de las que logró para el Manchester United en toda la temporada pasada de la Premier League.











