Lasso se reúne con Biden para pedirle ayuda contra el narcotráfico en Ecuador

19 de diciembre de 2022, 5:26 AM

Washington, Estados Unidos | El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, se reúne este lunes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Joe Biden para pedirle que comparta el costo de la lucha contra el narcotráfico y un Tratado de Libre Comercio como el que está ultimando con China. Lasso llega a Washington con una lista de prioridades, entre las que figura buscar ayuda para un problema que desangra al país: la criminalidad vinculada a los narcotraficantes que luchan a sangre y fuego por el control del tráfico de droga en las calles e incluso desde las cárceles. Una lucha que se ha saldado con cientos de muertos y llevó en noviembre a declarar el estado de excepción en parte de Ecuador, situado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína. "Creo yo que es justo compartir la factura", declaró Lasso a periodistas el domingo en el puerto de Guayaquil, poco antes de partir a Washington. "La batalla se realiza aquí" pero "los beneficiarios no son solo los jóvenes y niños ecuatorianos sino también jóvenes y niños de Estados Unidos", añadió. Para ganar esta batalla Ecuador calcula que necesita 5.000 millones de dólares. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, confirmó el viernes que los presidentes, que ya se reunieron con motivo de la Cumbre de las Américas de junio en Los Ángeles, examinarán cómo aumentar la cooperación en seguridad para combatir la violencia de las pandillas. Equilibrismo

"Somos el único país de la costa pacífica de América que no tiene un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esto es importante no solo en materia económica sino para evitar los flujos migratorios creando empleo aquí", afirmó el presidente, que llega dispuesto a abordar el tema "de la manera más frontal y directa".



El viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, adelantó que se hablará de "iniciativas de integración económica regional, incluida la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas", destinada a movilizar la inversión, fomentar las energías limpias y fortalecer las cadenas de suministro.



Quizá salga a relucir la invitación de Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú a Chile, Venezuela y Argentina para que integren la Comunidad Andina de Naciones (CAN).



Como otros países latinoamericanos, Ecuador intenta esquivar la rivalidad entre las dos grandes potencias manteniéndose en buenos términos con Washington y aprovechando la disponibilidad de Pekín a sacar la billetera.



El primer presidente conservador de Ecuador en 14 años negocia con Biden sin dar la espalda a China, con el que ha "prácticamente cerrado" un acuerdo de libre comercio que negocia desde hace diez meses.



