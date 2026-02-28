Las reacciones en el mundo al ataque de EE. UU. e Israel contra Irán

El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado este sábado contra Irán desató fuertes reacciones internacionales, que oscilan desde el respaldo a la desaprobación, con gran inquietud frente al riesgo de una escalada regional.



- Irán

El ministerio de Relaciones Exteriores iraní prometió que su país "responderá con firmeza" a los ataques estadounidenses e israelíes.



- Rusia

Rusia denunció los ataques contra Irán como una "peligrosa aventura" que amenaza a Oriente Medio con una "catástrofe". Según su cancillería, la acción busca "destruir" al gobierno iraní "que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo".



- ONU

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, dijo que los ataques solo provocan "muerte, destrucción y sufrimiento humano".



- Omán

El canciller Badr Albusaidi, que ejerció como mediador entre Washington y Teherán, dijo estar "consternado" porque "las negociaciones activas y serias fueron nuevamente socavadas".



"Insto a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más. Esta no es su guerra", añadió.



- Territorios Palestinos

El movimiento islamista palestino Hamás afirmó que la operación de Estados Unidos e Israel "constituye un ataque directo contra toda la región, así como a su seguridad, estabilidad y soberanía".



- Líbano

Líbano no aceptará verse "arrastrado" al conflicto con Irán, afirmó su primer ministro, mientras las autoridades temen una implicación del Hezbolá proiraní.



"Reitero que no aceptaremos que nadie arrastre al país a aventuras que amenacen su seguridad y su unidad", declaró Nawaf Salam en la red social X.



- Unión Europea

En una declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ambos dirigentes pidieron "la máxima moderación" a todas las partes y "garantizar la seguridad nuclear".



- Francia

El presidente Emmanuel Macron advirtió que la escalada en torno a Irán es "peligrosa para todos" y "debe cesar". También pidió una "reunión urgente" del Consejo de Seguridad de la ONU.



- Reino Unido

El gobierno británico instó a evitar que la situación "degenere en un conflicto regional más amplio".



- España

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, expresó su rechazo a "la acción militar unilateral de EEUU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil", pero también "las acciones del régimen iraní".



- Suecia

La ministra de Relaciones Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, llamó a "la moderación" y a un "retorno inmediato a las negociaciones diplomáticas" en una región "ya de por sí tensa".



- Noruega

El ministro Relaciones Exteriores de Noruega dijo que el ataque presentado por Israel como "preventivo" no se ajusta al derecho internacional porque "un ataque preventivo supone la existencia de una amenaza inminente".



- Países Bajos

"Países Bajos llama a todas las partes a actuar con moderación y a evitar cualquier nueva escalada. La estabilidad en la región es esencial", señaló el jefe de la diplomacia Tom Berendsen en X.



- Australia

El primer ministro, Anthony Albanese, mostró su respaldo a la acción estadounidense. "Desde hace mucho tiempo se reconoce que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales", escribió en X.



- Unión Africana

La Unión Africana (UA) hizo un llamado a la "moderación, a una desescalada urgente y a un diálogo sostenido".



"Cualquier nueva escalada corre el riesgo de agravar la inestabilidad mundial, con graves consecuencias para los mercados energéticos, la seguridad alimentaria y la resiliencia económica, en particular en África", advirtió el presidente de la Comisión de la UA, Mahamud Ali Yusuf.