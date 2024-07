Las dos caras de Mbappé en los octavos de la Eurocopa

El partido del francés Kylian Mbappé tuvo dos caras este lunes en la victoria (1-0) de Francia ante Bélgica: por un lado, la satisfacción de avanzar a cuartos de final de la Eurocopa y, por el otro, la frustración de un delantero poco acertado.



Con esta victoria, los Bleus pueden pasar página definitivamente de su eliminación en la Eurocopa en 2021 en octavos ante Suiza, un partido especialmente doloroso para Mbappé al fallar el penalti decisivo.



Ante Bélgica, sin embargo, el flamante jugador del Real Madrid, de 25 años, no tuvo un rol decisivo como se le exige al considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo.



Francia ganó con algo de suerte gracias a las paradas de Mike Maignan y un gol afortunado de Randal Kolo Muandi (85'), cuyo disparo rebotó en el central belga Jan Vertonghen.



Desde sus molestias físicas durante la concentración previa hasta su lesión en la nariz en el debut ante Suiza, Mbappé no ha tenido una Eurocopa fácil.



Da la sensación de que el goleador de Bondy no ha despertado en Alemania, a pesar de haber marcado un gol ante Polonia y haber provocado otro en propia puerta contra Austria.



Ese tanto le permitió estrenarse como goleador en una Eurocopa. Fue su 48º gol en 82 partidos con Francia.



A un gol de Platini

A pesar de ello, Mbappé parece no pasar por su mejor momento de confianza y eso se vio de nuevo ante Bélgica.



Quizás molesto por la máscara que debe llevar después de su fractura nasal, Mbappé estuvo impreciso en las pocas ocasiones que tuvo.



Solo cuando faltaban pocos minutos por el descanso, logró uno de sus icónicos eslalones y originó una de las oportunidades más claras de los Bleus que desaprovechó el centrocampista Aurélien Tchouaméni, nuevo compañero suyo en el Real Madrid.



Un buen centro del lateral Jules Koundé en el 56' dejó al astro francés en una buena situación de remate, pero su disparo salió demasiado mordido.



Otro centro de Koundé, elegido mejor jugador del encuentro, permitió otra buena ocasión para la estrella francesa, que remató alto.



Tras un encuentro infructífero ante el gol, Mbappé dispondrá de al menos una reválida el viernes en los cuartos de final, en que Francia se verá las caras con el vencedor este martes del Portugal-Eslovenia.



Quizás ante su ídolo Cristiano Ronaldo, Mbappé tendrá la oportunidad de demostrar que ha vuelto uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro este año.



Además, podrá batir un récord relevante: los 14 goles marcados por el francés Michel Platini en fases finales de grandes torneos internacionales.