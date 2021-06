Largas filas de camiones intentan bloquear paso de elefantes en China

Largas filas de camiones se agolparon en las carreteras del suroeste de China para intentar bloquear el paso de 15 elefantes salvajes que causaron estragos en las afueras de una ciudad de ocho millones de habitantes.



Los animales se alejaron 500 kilómetros al norte de su hábitat natural, la Reserva Natural Nacional de Xishuangbanna en la provincia de Yunnan, y causaron daños en las comunidades rurales cercanas a la capital provincial, Kumming.



La televisión estatal CCTV mostró el domingo una larga fila de camiones aparcados a lo largo de una pequeña carretera rural, con exuberante follaje verde a ambos lados, en un intento de mantener la manada alejada de las zonas densamente pobladas.



"Estamos aquí para bloquear a los elefantes", dijo a la CCTV un camionero. "Los agentes de la policía de tráfico han dicho que necesitan algunos camiones. Mientras me necesiten, aquí estaré", agregó.



Las autoridades también movilizaron a cientos de personas para seguir sus movimientos con drones y cámaras de infrarrojos.



La televisión china mostró a unos despreocupados elefantes deambulando por los patios y huertos de los habitantes durante el fin de semana, dejando a su paso árboles aplastados y puertas de garaje abolladas.



"La manada estuvo vagando por el pueblo durante todo el día", dijo un habitante nervioso a CCTV. "Salimos y vimos un elefante de unos tres metros de altura. Nos asustó mucho", confesó.



Desde mediados de abril, los animales han destrozado unas 56 hectáreas de cultivos, causando unas pérdidas estimadas en 6,8 millones de yuanes (1,07 millones de dólares), según la cadena estatal.



No está claro el motivo por el que abandonaron su hábitat natural. Los internautas, cautivados por su marcha, han especulado ampliamente sobre las posibles causas.



Un usuario de la plataforma Weibo, similar a Twitter, publicó una captura de pantalla de varios artículos de prensa sobre la destrucción de la selva tropical en su hábitat.



La población de elefantes salvajes en el suroeste de Yunnan es de unos 300 ejemplares, frente a los 193 de la década de 1980, indicó por su parte la agencia oficial de noticias Xinhua.



En los últimos años aumentaron las noticias de ejemplares que se adentran en aldeas y dañan los cultivos, ya que las plantas que suelen comer son sustituidas gradualmente por variedades no comestibles a medida que se expanden los bosques, indicaron las autoridades locales.