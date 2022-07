Laporta desea que Messi acabe su carrera "con la camiseta del Barça"

Por AFP Agencia | 29 de julio de 2022, 6:51 AM

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, expresó en la madrugada de este viernes su deseo de que Leo Messi, con el que el club azulgrana tiene "una deuda moral", pueda acabar su carrera "con la camiseta del Barça".

"La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos, acabó muy condicionada por razones económicas", afirmó Laporta en Nueva York, en declaraciones difundidas este viernes por la prensa española.

"Yo creo que el Barça tenemos una deuda moral con Leo Messi en este sentido, nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido por todos los campos allí donde vaya", consideró el presidente azulgrana.

Está a punto de cumplirse un año del 8 de agosto de 2021 en que Messi dio una rueda de prensa para despedirse entre lágrimas del Barcelona, tras 16 años en el primer equipo en los que ganó 34 títulos.

"Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba", afirmó entonces el astro argentino, cuyo fichaje por el PSG se anunciaba pocos días después.

'Una aspiración'.

Laporta explicó entonces que se había visto obligado a dejar marchar a Messi por la desastrosa situación financiera del club y las reglas de límite salarial de LaLiga.

El presidente del Barça declaró ahora su deseo de volver a ver a Messi vestido de azulgrana, aunque dejó claro que "esto es una aspiración, no hay nada hablado".

"Es una aspiración que tengo como presidente del Barça y que me gustaría que sucediera porque también he sido responsable de este final que ha tenido", explicó Laporta.

"Creo que es un final provisional porque creo que conseguiremos que esta aspiración que tenemos sea una realidad", añadió el presidente azulgrana.

Laporta respondía así a la prensa después de que esta semana algunos medios españoles señalaran que el técnico del Barça, Xavi Hernández, habría pedido a la dirección del club que estudiara la posibilidad de volver a contar con el argentino, que finaliza contrato con el PSG en junio de 2023.

Preguntado por el fichaje de Jules Koundé oficializado apenas unas horas antes, el presidente del Barcelona aseguró que "estamos intentando dar cumplimiento a la voluntad del entrenador".

"Estamos contentos de las decisiones que estamos tomando para fortalecer nuestra plantilla y hacer un equipo muy competitivo que pueda participar en todas las competiciones con la intención de ganarlas", dijo Laporta.

Pensando en más refuerzos.

Tras las llegadas de Franck Kessié, Andreas Christensen, Robert Lewandowski, Raphinha y Koundé, Laporta no descartó que pueda haber más incorporaciones.

"Hemos reforzado la delantera, la media, la defensa, no te digo que no haya alguna otra incorporación porque, según como vaya el proceso de registro de jugadores, veremos si podemos hacer alguna incorporación más, que reforzaría la línea defensiva", dijo.

La prensa española lleva días apuntando a que el Barça estaría interesado en los laterales del Chelsea Marcos Alonso y César Azpilicueta.

Ante la sorpresa expresada por el entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, sobre como podía hacer esos fichajes un Barça con urgencias financieras, Laporta consideró que lo hizo "por desconocimiento".

"Es verdad que hace un año el Barça estaba en una situación crítica, pero ya salimos del hospital con las palancas (económicas)", dijo Laporta en referencia a la cesión por 25 años de un 25% de los derechos de televisión ligueros del club azulgrana a un fondo estadounidense.

Por esa operación de cesión "hemos contabilizado 667,5 millones de euros (682 millones de dólares)", explicó el presidente azulgrana.

"Posiblemente no calibran que el Barça es un club que tiene 122 años de historia,los activos del Barça tienen un gran valor, superior a de otros clubes", añadió Laporta.

"Cada uno sabe lo que tiene que hacer y, si yo no me meto en lo que hacen otros, les pediría que no se metan en lo que hacemos nosotros", concluyó.