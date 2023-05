Lanzan alerta por gorila que deambula en poblado mexicano

El poblado mexicano de Villa de Tezontepec (centro) se encuentra en alerta debido a un gorila que deambula libremente por la localidad, que ha sido captado en video y cuyo origen se desconoce, informaron este martes autoridades locales.



"Es importante que si lo ven, no se aproximen a él y llamen de inmediato a las autoridades, podría lastimarlos, hay que resguardarse en sus viviendas", advirtió en un mensaje a la población la dirección de Protección Civil de esta localidad, de unos 13.000 habitantes, en el estado de Hidalgo.



Un video que difunde el diario El Universal muestra presuntamente al animal registrado en la noche y en lo que parece una zona arbolada.



"No se mueve, ya nos hubiera volteado a ver", dice la voz de un joven que se escucha de fondo y que inicialmente cree que se trata de un perro de gran tamaño, según se aprecia en el video. "Ya no lo provoques", dice otro chico.



En sus redes sociales, Protección Civil muestra dos imágenes, al parecer extraídas del video, en las que se observa al animal sentado en sus patas traseras.



Las autoridades desconocen el origen del gorila cuya presencia en el poblado ha motivado la movilización de militares y otros cuerpos de emergencia, que han montado un operativo para dar con su paradero.



Según medios locales, el animal pudo haber escapado de un municipio del vecino Estado de México, aunque no hay zoológicos en esa zona.