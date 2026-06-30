La voz ya tiene rostro: él es Hernán, sobreviviente contactado por cruzrojistas ticos

Hernán Alberto Gil Flores, de 42 años, es un guarda de seguridad y padre de dos niños que estaba en su puesto de trabajo cuando fue sepultado por más de 140 toneladas de escombros.

Él es una de las poquísimas personas que han sido encontradas con vida luego de los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela la semana anterior (ver video adjunto de Telenoticias).

Además de eso, su caso es especial para Costa Rica porque fue un grupo de rescatistas de la Cruz Roja Costarricense quienes lo escucharon, por primera vez, en medio de los escombros.

“A mí literalmente la piel se me puso de gallina porque eso es algo que con esta carrera contra el reloj es muy difícil de poder conseguir. Que esto pase para nosotros, aparte de que es un rayo de luz, es una esperanza.

“Nos emociona mucho, nos devolvió la energía y las ganas de dar esa extra de lucha”, aseguró el tico Allan Madrigal, la primera persona en escuchar a Hernán.

Desde entonces, los trabajos de los rescatistas se han concentrado en crear un pequeño túnel hasta el sobreviviente para poder darle agua y mantenerlo con vida mientras logran sacarlo.

Se presume que Hernán estaba en su caseta de seguridad al momento de la tragedia y que fue precisamente esta la que se convirtió en el espacio vital que le permitió al hombre sobrevivir durante ya casi siete días.

La esposa de Hernán, Gusbimar González, fue quien brindó más información sobre el sobreviviente, aparte de mostrar su eterno agradecimiento por el grupo de rescatistas ticos.

“Quiero agradecer a todas las personas que han colocado su granito de arena, a todos los rescatistas de diferentes países, en especial a los de la Cruz Roja y sobre todo a la de Costa Rica, porque ellos son los que accedieron al lugar y escucharon la voz de mi esposo y se dieron cuenta de que sí había gente con vida.

“Este es un milagro y voy a estar agradecida eternamente”, dijo.



Hasta ahora, la cifra oficial de fallecidos tras los terremotos se eleva hasta las 1.943, con estimaciones de alrededor de 50 mil desaparecidos.