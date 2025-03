“La verdad va a salir”, dice fiscal sobre presunto campo de adiestramiento criminal en México

El fiscal general de México, Alejandro Gertz, aseguró este miércoles que "la verdad va a salir" en las investigaciones sobre el hallazgo de restos óseos calcinados en un presunto campo de adiestramiento del narcotráfico en el estado de Jalisco (oeste).



Gertz dijo en rueda de prensa que "hay tal cantidad de información, de pruebas", que se conocerá lo que ocurrió en la hacienda donde familiares de desaparecidos encontraron cientos de objetos personales, como ropas y zapatos, el pasado 5 de marzo.



La Fiscalía General se alista para asumir el caso en sustitución de la fiscalía de Jalisco.



Gertz enumeró múltiples fallas en la pesquisa inicial del caso en septiembre pasado, que estuvo a cargo de la entidad estatal luego de que militares se enfrentaron a balazos con presuntos criminales con saldo de 10 detenidos y tres probables rehenes rescatados, uno de los cuales falleció.



Subrayó que las autoridades locales no realizaron una investigación exhaustiva del lugar, que además quedó abandonado, no se tomaron huellas ni se clasificaron los numerosos hallazgos y tampoco se dialogó con los pobladores.



El fiscal anunció que investigará si estas irregularidades fueron resultado de la incompetencia o de una probable vinculación de autoridades con criminales, y garantizó que no habrá impunidad.



La denuncia sobre un presunto campo de reclutamiento forzado del narcotráfico surgió luego de que colectivos que buscan a desaparecidos denunciaron el hallazgo de huesos calcinados y cientos de objetos y prendas, que según el fiscal Gertz pertenecerían a personas convertidas en sicarios.