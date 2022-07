La Supercopa de Francia pone a prueba al PSG de Christophe Galtier

Por AFP Agencia | 30 de julio de 2022, 9:25 AM

Tel Aviv, Israel | Después de su gira en Japón, el París Saint-Germain de Christophe Galtier afronta el domingo (18h00 GMT) su primer gran test en la Supercopa de Francia, contra el Nantes, en Tel Aviv y sin el suspendido Kylian Mbappé.



"Queremos este trofeo para empezar la temporada en las mejores condiciones. Sabemos lo importante que es", avisa Gianluigi Donnarumma a los medios del PSG.

El guardameta italiano, que inicia la temporada como titular, después de un año compartiendo el puesto con Keylor Navas, no olvida que la temporada pasada el PSG del argentino Mauricio Pochettino perdió este primer partido. Fue derrotado por el Lille (1-0), equipo en el que se estrenaba Jocelyn Gourvennec, sustituto de Galtier.

Sentado ahora en el banquillo de los parisinos, el técnico francés podrá poner a prueba su sistema 3-5-2. Durante el tour por el país nipón, el PSG pasó por encima de sus adversarios, derrotando sucesivamente al Kawasaki Frontale (2-1), Urawa Red Diamonds (3-0) y Gamba Osaka (6-2).

Pero el Nantes de Antoine Kombouaré, vencedor de la Copa de Francia, está hecho de otra pasta, y será un buen test paran los de Galtier.

Los dos hombres se respetan, y mostraron su mutua admiración antes de la final de Copa de Francia de mayo, en la que el Nantes salió victorioso (1-0) contra el Niza de Galtier.

En esta ocasión, el técnico francés dispone de la plantilla bañada en oro del PSG. "Me toca demostrar que soy capaz de estar a la cabeza de una plantilla repleta de grandes jugadores", declaró a mediados de julio a L'Equipe. "Si no me hubiera sentido capaz de asumir esta presión, estaría en otra parte".

Uno de esos grandes jugadores, Kylian Mbappé, no estará a su disposición para el "Trofeo de Campeones" (nombre de la Supercopa), suspendido por exceso de cartulinas amarillas al término de la pasada temporada.

- ¿El estreno de Mukiele? -

Tampoco estarán los "descartes" del PSG como Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer y Rafinha, todos en el mercado de fichajes.

Se espera que Galtier dé minutos de juego al último fichaje del equipo parisino, Nordi Mukiele, procedente del Leipzig, que podría aparecer en el lateral derecho o como defensa central, polivalencia que tuvo mucho peso a la hora de ficharlo.

La ausencia de Mbappé abre la puerta del ataque al español Pablo Sarabia, convincente en Japón, que completaría el trío de ataque junto al astro argentino Lionel Messi y al brasileño Neymar.

Por detrás del español, podría estar Mauro Icardi o Arnaud Kalimuendo, jugador que todavía no se sabe si seguirá en el club parisino después del mercado estival.

El Nantes, que regresa esta temporada a competiciones europeas, también se ha reforzado, con la llegada del finalista de la Eurocopa-2016 Moussa Sissoko o el atacante egipcio Mostafa Mohamed, cedido por el Galatasaray.

El partido se jugará como el año pasado en el estadio Blommfield, donde el PSG siempre ha perdido: además de la derrota en el Trofeo de Campeones 2021, ganado por el Lille, los parisinos perdieron en agosto de 2010 contra el Maccabi Tel-Aviv 4-3, en la vuelta de la ronda de clasificación a Europa League (si bien habían ganado en la ida 2-0).

Después de Estados Unidos, Gabón, China, Marruecos o Austria, la Ligue 1 vuelve a Israel para exponer su "Liga de talentos" a un público extranjero, con la intención de volver más atractivos sus derechos televisivos en el mundo.

En las vitrinas del París Saint-Germain hay diez Trofeos de Campeones, récord en Francia, habiendo ganado ocho de las últimas nueve ediciones. El Nantes lo ha ganado en tres ocasiones, siendo la última en 2001 contra el Estrasburgo (4-1).

Un deber para el PSG, una oportunidad única para el Nantes, ¿cuál de los dos arrancará mejor la temporada?.