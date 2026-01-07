La Puerta Santa que unió a tres Papas en 25 años

En menos de un cuarto de siglo, la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro ha sido protagonista de un hecho poco común en la historia de la Iglesia Católica: tres pontífices distintos han marcado su apertura y cierre en el marco de los Años Santos.

El Jubileo del 2000 fue inaugurado por San Juan Pablo II; el Jubileo de la Esperanza, abierto en diciembre de 2024 por el papa Francisco; y finalmente cerrado en 2025 por su sucesor, el papa León XIV.

El Jubileo del año 2000 fue inaugurado por San Juan Pablo II.

​Este martes, León XIV cerró oficialmente la Puerta Santa, poniendo fin al Jubileo ordinario de la Esperanza. El Pontífice avanzó en procesión hasta el umbral mientras se entonaba la antífona O clavis David, se arrodilló en oración y, a las 9:41 de la mañana (hora local), empujó personalmente los grandes portones de bronce, un gesto cargado de simbolismo que marcó el cierre visible del Año Santo.

Previo al rito, el Papa subrayó que, aunque el Jubileo llega a su fin en el calendario, la misericordia de Dios permanece siempre abierta. “Se cierra esta Puerta Santa, pero no se cierra la puerta de tu clemencia”, proclamó durante la oración de acción de gracias, reafirmando el mensaje central de conversión, reconciliación y esperanza que ha acompañado este tiempo jubilar.

Abierto en diciembre de 2024 por el papa Francisco.

La construcción del muro de ladrillos que sella definitivamente la Puerta se realizará días después, en una ceremonia privada, a cargo de los sampietrini de la Fábrica de San Pedro, quienes también colocarán una cápsula metálica con documentos y objetos conmemorativos del Año Santo.

Este Jubileo de la Esperanza fue instituido por el papa Francisco el 24 de diciembre de 2024, pero su muerte en abril obligó a que fuera concluido por León XIV, una situación inédita desde el año 1700. Así, la Puerta Santa vuelve a cerrarse, recordando que los jubileos pasan, pero —como insistió el Pontífice— la gracia y la esperanza siguen abiertas para la vida de la Iglesia.