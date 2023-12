La perla brasileña avisa al mundo: "Quiero mostrarles quién es Endrick"

"No hago caso (a las comparaciones), porque sé que nadie llegará a los pies de Pelé, porque es el rey del fútbol (...) Yo solo quiero ser Endrick, quiero mostrarles quién es Endrick", dice en una entrevista con la AFP durante un evento con un nuevo patrocinador en Sao Paulo.

Su 2023 comenzó bien al ganar la Supercopa do Brasil y el Campeonato Paulista. Pero cayó en una sequía goleadora que incluso le sacó lágrimas en pleno campo: cuatro dianas en los primeros 19 cotejos ligueros.

"Fue un comienzo de temporada un poco inestable. Después de que cambié la 'llavecita' de mi cabeza me di cuenta de que era feliz. Pude ayudar a mi equipo a ser campeón y creo que el año que viene podré ayudarle aún más", afirma.

Endrick cerró el campeonato con once goles, seis de ellos en los diez últimos cotejos, incluidos el que selló el campeonato el miércoles y un doblete clave contra el 'Fogão'.

"Dicen que fui protagonista, pero no creo. El protagonismo fue de todo el equipo", afirma. "Fue una buena recta final para mí y simplemente estoy feliz de haber ayudado al equipo que amo".

"No me importa lo que diga la gente. Esta nueva generación es muy buena. Hay nuevos cracks, como Vitor Roque, Vini (Vinícius Jr), Rodrygo, Bruno Guimarães", señala.

"Hay varios jugadores que quieren la '9' de la selección. No me importa el número de la camisa. Solo quiero estar allá y jugar", apunta.

"No sé quién está siendo considerado para la selección. Solo espero que (Ancelotti) sea feliz con su decisión. Es un excelente entrenador, cualquier equipo o selección quisiera tenerlo", asegura.

A poco más de medio año para viajar a Madrid, adonde irá junto con sus padres y hermano, Endrick asegura que evita pensar en la que será su nueva vida para "no quedar ansioso".

Dice estar concentrado en alzar dos títulos más con Palmeiras antes de partir: la Supercopa do Brasil y el Campeonato Paulista. Y reconoce como deuda no haber podido ganar la Copa Libertadores, conquistada por el 'Verdão' en 2020 y 2021, cuando él aún estaba en la cantera.

"Me ha pasado unas cuantas veces y no le di importancia, seguí con mi juego. Solo quiero hacer lo que me hace más feliz: jugar al fútbol".