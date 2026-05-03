La OPEP+ acuerda aumento de producción de crudo tras la salida de Emiratos

La OPEP+ decidió este domingo aumentar sus cuotas de producción de petróleo en 188.000 barriles diarios a partir de junio, en su primera reunión tras la salida de Emiratos Árabes Unidos del grupo.

Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán aprobaron la medida en el marco de su compromiso con la estabilidad del mercado petrolero, aunque el comunicado evitó mencionar a Emiratos, lo que analistas interpretan como señal de tensiones internas.

Especialistas citados por AFP señalan que el mensaje del cartel busca transmitir que la salida de Emiratos no afecta su funcionamiento, pese al contexto de volatilidad generado por la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, se advierte que el aumento podría no reflejarse en mayor producción real, debido a que varios países operan por debajo de sus cuotas. La guerra y las restricciones en rutas clave como el estrecho de Ormuz han reducido la capacidad de exportación de varios productores del Golfo.

Analistas de Rystad Energy destacan además que el grupo enfrenta un déficit significativo entre cuotas y producción efectiva, mientras Rusia lidia con sanciones y dificultades operativas, y Arabia Saudita y sus aliados cargan con la mayor parte de los recortes.

La salida de Emiratos Árabes Unidos también representa un desafío estratégico, ya que el país cuenta con gran capacidad de producción sin explotar y fuertes inversiones en expansión petrolera a través de Adnoc, lo que podría influir en el equilibrio del mercado a futuro.

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