“La libertad es muy preciada”, dice tico detenido en EE. UU. por redadas migratorias

Un costarricense detenido por agentes de inmigración en Nueva Jersey será deportado a Costa Rica en los próximos días, así lo confirmó él mismo a Telenoticias.

Su detención ocurre en el contexto de una creciente ola de redadas migratorias en Estados Unidos, lo que ha generado protestas masivas a nivel nacional e internacional (ver entrevista completa del periodista Elias Alvarado en el video adjunto en la portada).



Desde el centro de detención donde permanece recluido, el costarricense habló con un medio nacional sobre su situación actual.

​“En realidad, estoy viviendo una experiencia que no se la deseo a nadie. No es porque sea algo malo, simplemente es la libertad. La libertad es muy preciada. Cuando uno la tiene, no la aprecia tanto a cuando se la quitan. Y lo peor es que le quiten a uno la libertad sin cometer ningún delito”, declaró.