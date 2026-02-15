La impactante llamada de niño que logró salvar la vida de su madre





Un niño de 9 años se convirtió en héroe al actuar con rapidez y serenidad cuando su madre se desmayó mientras conducía. El caso fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Emergências Médicas (INEM), en Portugal, con motivo del Día Europeo del 112 (9-1-1 llamada de emergencia), para resaltar la importancia de saber contactar a los servicios de emergencia en situaciones críticas.

El incidente ocurrió esta semana en Malpica do Tejo, en el centro-este de Portugal, cuando la madre del menor perdió el conocimiento dentro de su carro.

Ante la emergencia, Rodrigo, su hijo, tomó el teléfono y marcó el 112 (número de emergencias), manteniendo la calma mientras explicaba la situación a los operadores.

“Hola, me llamo Rodrigo. Mi mamá tiene un problema en el corazón y lleva un marcapasos”, dijo el menor al iniciar la llamada. Durante la conversación, indicó que se encontraban cerca de una parada de autobús y que su madre, de 35 años, estaba inconsciente. Además, estaba acompañado por sus hermanos gemelos de 6 años, quienes dormían en el carro.





Siguiendo las indicaciones del personal de emergencias, el niño activó las luces intermitentes del vehículo y permaneció en la línea hasta la llegada de los equipos de rescate. Según el INEM, la serenidad y claridad del menor fueron claves para que la ayuda llegara a tiempo.

La mujer fue atendida por una ambulancia de soporte avanzado y por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Castelo Branco. Posteriormente, el instituto confirmó que la madre se encontraba en buen estado tras recibir asistencia médica.

Como gesto de reconocimiento, el técnico de emergencias que atendió la llamada, João Dias, junto a miembros del cuerpo de bomberos, sorprendieron al niño visitándolo en su escuela. En un video difundido por el INEM, el profesional destacó la actuación del menor: “Rodrigo fue un héroe. Fue capaz de describir dónde estaba, nos dio puntos de referencia y nos habló de los problemas de salud de su madre. Gracias a su información, pudimos coordinar la respuesta en tiempo real”.

Los cuerpos de emergencias dijeron que este caso ejemplifica la importancia de enseñar a los niños a contactar a los servicios de emergencia y a comunicar información precisa, una acción que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.