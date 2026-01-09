"La guerra vuelve a estar de moda", denuncia el papa León XIV

"La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende", denunció este viernes el papa León XIV, quien avisó de la "preocupación" que supone "la debilidad del multilateralismo".



"La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza", dijo el pontífice estadounidense y peruano en su audiencia a los miembros del cuerpo diplomático acreditados ante la Santa Sede.



El santo padre no mencionó a ningún país en particular, días después de la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela, donde capturó al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro bajo acusaciones de narcotráfico.



Pero criticó el creciente recurso a la fuerza como forma de manejar las relaciones internacionales.



"La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas", dijo el obispo de Roma.



"La paz ya no se busca como un regalo y como un bien deseable en sí mismo (...) en cambio, se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio", fustigó.



"Esto compromete gravemente el estado de derecho, que es la base de toda convivencia civil pacífica", añadió.

