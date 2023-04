La gran mentira de Carlos Kaiser: 13 años en el fútbol sin jugar un solo minuto

"Y en otro club en el que jugué, trajeron a un sacerdote de magia negra para realizarme rituales para que mi moretón sanara. Le estaban pagando bien, pero me acerqué a él y le dije: 'Toma tu dinero, amigo. No me pasa nada. Toma tu dinero y no te molestes en hacer lo tuyo porque tengo la intención de permanecer lesionado por el resto de mi vida'”, destacó Kaiser en declaraciones para el medio El Milenio de México.