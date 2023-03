La "final peor organizada" todavía en el recuerdo antes del Real Madrid-Liverpool

13 de marzo de 2023, 10:51 AM

"La idea que teníamos al volver es que si el Real Madrid en los próximos años se clasifica para una final en Saint-Denis, nosotros, que vamos a todas las finales, no iríamos, porque no queremos vivir lo mismo", afirma David Caballos, vicepresidente de la peña madridista París 2000, para el que el recuerdo de la final del 28 de mayo de 2022 sigue siendo dolorosa, pese a la victoria.

"He estado en ocho finales con el Real Madrid y claramente fue la peor organizada", añade este aficionado de 49 años.

La final de la Champions 2022, inicialmente prevista en San Petersburgo, se desplazó a Saint-Denis por la guerra en Ucrania. El partido se retrasó 37 minutos por incidentes en los accesos al estadio y empezó cuando muchos aficionados con entradas no habían logrado entrar a campo.

"La policía empezó a cargar. Empezaron a echar gas pimienta y a uno de los policías se le llenaron los ojos. Se cayó justo delante de nosotros. Le echamos agua en los ojos y enseguida volvió en sí y no paso nada", recuerda este antiguo profesor de deporte jubilado, de 63 años.

El grupo París 2000, que salió de Madrid con dos furgonetas alquiladas se encontró con una luna rota en un uno de los vehículos a la vuelta del estadio. "Afortunadamente, no sufrimos agresiones físicas, como si sufrieron otras personas", dice Caballos.

En la ida de octavos de final, los aficionados de los dos equipos se intercambiaron aplausos pese a la goleada 5-2 encajada por el Real al Liverpool, y no se registró ningún problema.

Y el miércoles, para el partido de vuelta, los madridistas no dudan de que todo se desarrollará en calma.

"No habrá ninguna pancarta recordando el desastre que fue la final. Porque al final, cuando ganas, parece que las cosas se olvidan un poco más", cree David Caballos.

"En el Bernabéu, se ha jugado un Boca Juniors-River Plate, hay partidos contra el Barcelona, contra el Manchester City, muy conflictivos y tanto el Real Madrid como las autoridades españolas están listos para que no pase nada. Hacen tres anillos de seguridad antes de llegar al Bernabéu y si vas en malas condiciones, no vas a entrar hasta dentro del estadio. Es inviable", asegura "Toñín el Torero".

"No vi tan mal la organización tampoco, no hay que cebarse con ello, fue una circunstancia que no se esperaba nadie", relativiza Gerardo Tocino.